Ile Maurice: Christopher Warren Permal - «On m'a accueilli comme un petit prince»

Ému et touché, le chanteur mauricien Christopher Warren Permal a une fois de plus marqué les esprits en se produisant sur la scène parisienne ce dimanche 11 août, lors d'un concert organisé pour la clôture des Jeux olympiques au Parc des Jeux de Valbon. Fier de représenter Maurice lors de cet événement international, l'artiste n'a pas caché son émotion. En effet, chanter pour un public aussi prestigieux, notamment en première partie du groupe Magic System, est un accomplissement qu'il considère comme un moment phare de sa carrière. «On m'a accueilli comme un petit prince.»

Pour Warren Permal, cette invitation à se produire à Paris est l'aboutissement de nombreuses années de travail acharné et de passion pour la musique. Ce n'est pas la première fois que l'artiste, qui a déjà enflammé l'Olympia en 2022, ainsi que le Zénith et l'Accor Arena en 2023, se retrouve sur une scène française. Cependant, participer à un événement aussi emblématique que la clôture des Jeux Olympiques représente un sommet dans sa carrière.

«C'était un immense honneur de pouvoir chanter pour cet événement. Représenter Maurice sur une scène internationale, et surtout à un moment aussi symbolique, m'a rempli de fierté. Assister aux épreuves d'athlétisme au Stade de France, en particulier la finale du 100 mètres masculin, a été une expérience inoubliable. J'étais ému aux larmes. Vivre la magie des Jeux olympiques, voir ce public, chacun avec son drapeau - la France, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Italie - tous ensemble. Cette harmonie alors que nous étions plus de 16 000 personnes unies. J'ai vu des Mauriciens de la diaspora dans la foule avec le quadricolore. Et qui plus est, Magic System a salué la performance. C'était un rêve vraiment.»

L'artiste de 27 ans a également partagé son enthousiasme d'avoir été montré sur l'écran géant en brandissant le drapeau mauricien, une image forte qui témoigne de son attachement à son île natale. «C'était un moment de pure magie, une émotion indescriptible.» Christopher Warren Permal, déjà connu pour ses succès tels que Eliza et Agatha, ambitionne désormais de conquérir la scène internationale avec un style de musique pop urbaine en français. Bien qu'il ne compte pas abandonner le séga, son genre de prédilection, il vise à élargir son audience en explorant de nouveaux horizons musicaux.

Son parcours, marqué par une ascension rapide dans l'industrie musicale mauricienne, n'a pourtant pas été prédestiné. D'un garçon timide et réservé, plus attiré par la technologie que par la musique, Christopher a trouvé sa voie lors d'une kermesse scolaire, où il a fait ses premiers pas sur scène. Depuis, il ne cesse d'évoluer et de captiver son public. Après son premier succès avec Mo anvi marye en 2015, suivi d'Agatha en 2017, qui lui a valu le titre de Disque de l'année, Christopher a multiplié les hits. De Bella Ciao à Hold Me avec Singah, puis Eliza en 2021, et jusqu'à ses récentes collaborations comme Vibrasion Sega avec Sky to Be, l'artiste ne cesse d'innover et de se renouveler.

Avec un EP (extended play) prévu très prochainement, Christopher Warren Permal s'apprête à offrir encore plus de diversité à ses fans, tout en continuant de porter haut les couleurs de Maurice sur la scène internationale.