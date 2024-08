Ile Maurice: SUV, hybrides, voitures électriques - Ventes en roue libre

L'augmentation du nombre de véhicules sur les routes ces derniers temps ne surprend plus. Les Sports Utility Vehicle (SUV), ainsi que les véhicules hybrides et électriques, se distinguent particulièrement par leur visibilité et leur popularité croissante. Les raisons de cette hausse sont multiples, selon les concessionnaires. En 2023, le pays comptait 32 309 véhicules hybrides, contre 24 101 en 2022, soit une augmentation de 8 208 unités. Pour les véhicules électriques, on recensait 1 985 unités en 2023, contre 960 en 2022. Le parc automobile mauricien comptait en 2023 un total de 676 441 véhicules, contre 648 176 en 2022, enregistrant ainsi une hausse de 28 265 unités.

Cette expansion du parc auto¬mobile est directement liée à la croissance des ventes. Cette tendance est confirmée par Sapan Etwaroo, Chief Operating Officer (COO) de United Motors Ltd (UML). «Nous constatons que le secteur automobile n'a cessé de croître ces dernières années. L'année 2023 a été une année record avec plus de 14 000 véhicules enregistrés, une première pour Maurice. Nous prévoyons de dépasser la barre des 16 500 en 2024», affirme-t-il. Sous la bannière de UML, KIA a enregistré une progression de 22 % en 2023, avec 1 365 véhicules vendus. Cette dynamique positive se poursuit en 2024.

Toyota Mauritius observe également cette augmentation des ventes. Selon Sachin Sooknah, Marketing Manager de la compagnie, le marché automobile a connu une forte reprise après la pandémie de Covid-19. Cette hausse, explique-t-il, est en partie due aux «mesures stratégiques» des autorités pour encourager l'achat de véhicules neufs. L'introduction de programmes verts et de rabais pour les véhicules écologiques a joué un rôle déterminant dans cette re¬prise. «Ces incitations ont rendu plus attrayante l'acquisition de véhicules respectueux de l'environnement pour les consommateurs et les entreprises, en phase avec les tendances mondiales en matière de durabilité. Les politiques favorables ont non seulement stimulé les ventes, mais ont également encouragé l'adoption de technologies vertes, contribuant ainsi à un avenir plus durable pour l'industrie automobile».

Les SUV en forte demande

Les SUV sont parmi les véhicules les plus prisés. Cette tendance, observée depuis plusieurs années à l'échelle mondiale, s'impose également au détriment des berlines. «À Maurice, la tendance est la même : les Mauriciens recherchent de plus en plus des SUV, ce qui se reflète dans nos chiffres de vente ces dernières années», affirme Sapan Etwaroo. Selon lui, les constructeurs développent de plus en plus de modèles dans le segment des SUV, offrant une grande diversité : petits SUV, SUV compacts, SUV familiaux ou grand format, avec ou sans quatre roues motrices, en essence, en diesel, en hybride, ou encore en 100 % électrique. «Les constructeurs automobiles rivalisent d'imagination pour concevoir des SUV aux lignes modernes. C'est un pari réussi, car l'allure sportive de ces véhicules séduit énormément. Sur le plan pratique, le SUV dispose généralement de plus d'espace et d'un coffre spacieux, un atout majeur par rapport aux petites citadines. Le SUV est également un véhicule imposant qui s'adapte aussi bien aux routes urbaines qu'aux terrains accidentés en tout-terrain. Ce type de véhicule offre aussi une sensation accrue de sécurité, grâce à sa position de conduite surélevée et à une pléthore d'équipements», fait valoir le COO.

Pour Sachin Sooknah, les SUV gagnent en popularité grâce à leur design élégant, leur commodité et leur style. «Cette tendance se reflète dans la hausse des ventes de SUV, en particulier pour les modèles hybrides, car les consommateurs recherchent des véhicules qui offrent à la fois praticité et durabilité», souligne-t-il. D'ajouter que la Corolla Cross, une vedette dans la catégorie des SUV hybrides, est devenue un best-seller, illustrant la préférence croissante des consommateurs pour des véhicules qui répondent à la fois à leurs besoins de style de vie et à leurs valeurs environnementales.

Changement de «mindset»

Un changement de «mindset» chez les Mauriciens est l'une des raisons principales de l'augmentation des ventes de véhicules hybrides et électriques, selon Sapan Etwaroo. «L'intérêt pour ces véhicules n'a cessé de croître ces dernières années. Avec les constructeurs qui produisent désormais des SUV 100 % électriques, ce segment est appelé à prendre encore plus d'importance sur le marché local. Le segment électrique/ hybride a permis d'attirer une nou¬velle clientèle, soucieuse de contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique en choisissant des véhicules sans émission de CO2.»

Le COO souligne qu'en 2019, la vente de voitures vertes hybrides et électriques représentait moins de 5 % du marché. Grâce aux mesures incitatives introduites par le gouvernement, ce segment représentait plus de 30 % du marché des voitures neuves en 2023, et, selon la tendance actuelle, il représentera plus de 50 % des ventes en 2024. Il affirme que les Mauriciens profitent également des mesures incitatives gouvernementales pour l'achat de véhicules électriques et hybrides, notamment avec un taux de douane de 0 % et une remise allant jusqu'à Rs 200 000 pour les acheteurs de véhicules électriques. «Cela a rendu ces véhicules encore plus attractifs.»

Chez Toyota Mauritius, la forte demande de voitures hybrides s'étend au-delà des SUV. Selon Sachin Sooknah, la Corolla Sedan, réputée pour son efficacité exceptionnelle et sa forte valeur de revente, a également captivé le marché. Sa variante hybride, dit-il, offre une combinaison imbattable d'économie de carburant et de faibles émissions, ce qui en fait un choix attrayant pour ceux qui cherchent à réduire leur empreinte carbone sans compromettre la fiabilité ou le confort. La réputation de durabilité de la Corolla, associée à sa technologie hybride avancée, en a fait une option privilégiée pour les acheteurs à la recherche d'un investissement à long terme.

Il souligne également que les véhicules hybrides offrent le con¬fort d'une technologie d'auto-recharge, éliminant ainsi le besoin de brancher le véhicule pour le recharger. «Cette innovation garantit que les conducteurs n'ont jamais à s'inquiéter d'une batterie faible sur la route. Le système hybride capte l'énergie lors du freinage et de la décélération, rechargeant automatiquement la batterie. Ce fonctionnement fluide rend les véhicules hybrides Toyota non seulement pratiques, mais aussi très efficaces. En combinant l'énergie électrique et l'essence, ces véhicules peuvent réduire la consommation de carburant jusqu'à 62 %, ce qui en fait un choix économique et respectueux de l'environnement pour les conducteurs modernes.»

Le prix du carburant, facteur determinant

La hausse des prix de l'essence et du diesel ces dernières années pousse les consommateurs à se tourner de plus en plus vers des voitures qui leur permettent de réaliser des économies sur le long terme. «En effet, avec l'augmentation constante des prix du carburant, les consommateurs deviennent de plus en plus attentifs à la consommation de leurs véhicules. Cette prise de conscience les incite à privilégier les voitures économes en carburant ainsi que les véhicules hybrides ou électriques. Les voitures avec une consommation élevée tendent à perdre en popularité, car elles représentent un coût plus élevé à long terme pour les consommateurs», souligne Sapan Etwaroo.

Le portrait du client

Sapan Etwaroo note que lors de l'achat d'un véhicule, les consommateurs évaluent leur budget et recherchent des options offrant le meilleur rapport qualité-prix. «Les promotions, les financements avantageux, ainsi que les frais d'entretien et d'assurance influencent également cette décision.» Une fois le budget défini, le consommateur considère le type de véhicule qui répond le mieux à ses besoins. «Les choix principaux incluent les berlines pour leur confort et leur performance, les SUV pour leur espace et leur polyvalence, ou encore les véhicules utilitaires pour des besoins plus spécifiques. L'aspect esthétique joue également un rôle crucial. Les consommateurs cherchent un véhicule qui reflète leur personnalité et leurs goûts. Le design extérieur et l'aménagement intérieur sont des facteurs importants. La présence de technologies offertes par le véhicule influence également le choix. Les innovations comme les systèmes de navigation avancés, les aides à la conduite, les interfaces de connectivité et les systèmes de sécurité sont de plus en plus prisés», ajoute-t-il.

Ainsi, bien que le prix soit un critère déterminant, Sapan Etwaroo souligne que les aspects émotionnels et fonctionnels jouent également un rôle significatif dans la décision finale du consommateur. «Les consommateurs cherchent à équilibrer leurs considérations financières avec leurs préférences personnelles et les caractéristiques techniques qui amélioreront leur ex¬périence de conduite.»

Bien que les caractéristiques et l'esthétique soient attrayantes, la plupart des clients privilégient la fiabilité, la disponibilité des pièces de rechange, les coûts d'entretien et la valeur de revente lors du choix d'une voiture. «Ces facteurs sont cruciaux, car l'achat d'un véhicule représente un investissement important. Les acheteurs potentiels recherchent une combinaison équilibrée de ces aspects pour garantir une satisfaction et une valeur à long terme. La réputation de la marque en matière de performance dans ces domaines joue souvent un rôle décisif dans la décision d'achat, soulignant l'importance de l'aspect pratique aux côtés du style.»

Augmentation de la clientèle feminine

UML note, qui plus est, une augmentation de la clientèle féminine ces dernières années. «Les besoins des femmes en matière de véhicules ont évolué, avec une plus grande diversité de styles de vie influençant leurs choix automobiles. Que ce soit pour des besoins familiaux, des activités en plein air ou les trajets quotidiens, les préférences se diversifient. Les femmes se tournent souvent vers les petits véhicules en raison de leur maniabilité et de leur économie de carburant.» Les femmes optent également pour les SUV car «ces véhicules sont perçus comme offrant une meilleure protection en cas d'accident, en raison de leur taille et de leur hauteur, ce qui peut renforcer le sentiment de sécurité pour les conducteurs et leurs passagers».

Sachin Sooknah remarque que de plus en plus de femmes achètent leur propre voiture. «Elles choisissent des véhicules qui leur offrent une liberté de mouvement et s'adaptent à leur style de vie dynamique. Les SUV, en particulier, sont de plus en plus populaires auprès des femmes, allant des modèles urbains compacts aux plus grands, grâce à leur design élégant, leur polyvalence et leur position de conduite surélevée.»

Enter les véhicules de seconde main japonais

Face à une forte demande pour les véhicules japonais, Zaid Ameer, président de la Dealers in Imported Vehicles Association, prévoit la vente d'au moins 9 500 véhicules de seconde main d'ici la fin de l'année. «C'est une augmentation d'au moins 10 fois par rapport à 2023», affirme-t-il. Il explique que cette hausse des ventes est due à plusieurs facteurs : un regain de confiance dans les véhicules japonais, un taux de change favorable entre la roupie mauricienne et le yen japonais, une perte de confiance dans les véhicules importés d'autres pays que le Japon, ainsi qu'une augmentation des salaires des Mauriciens, leur permettant de souscrire à des «leases» plus facilement qu'auparavant.

La vente de véhicules de seconde main a augmenté de plus de 40 % par rapport à l'année dernière, et Zaid Ameer s'attend à une croissance de 50 % cette année. Selon lui, les gens font des achats plus réfléchis. De plus, une croissance est également observée dans l'achat de véhicules électriques, mais le coût et le manque d'information sur les batteries empêchent ce type de véhicule de se vendre comme il le devrait. Toutefois, il regrette que les véhicules électriques ne soient pas véritablement «écologiques» tant que l'énergie n'est pas produite à partir de sources renouvelables comme le photovoltaïque.

Cependant, cette hausse des ventes est également affectée par les retards dans le fret, ce qui provoque un ralentissement de l'approvisionnement en véhicules, étant donné que les compagnies maritimes ont réduit la fréquence des navires vers Maurice. Les véhicules achetés en juin seront embarqués en septembre, alors qu'auparavant, l'embarquement se faisait un mois après l'achat. «Nous connaîtrons un léger ralentissement en ce qui concerne notre stock de véhicules. Pour le second semestre de 2024, nous nous attendons à une lé¬gère baisse de nos ventes par rapport aux six premiers mois de l'année, qui ont été fantastiques.»