Afrique: JIJ 2024 – Le Président burkinabè invite la jeunesse à comprendre le sens du combat pour l'unité africaine

Le 9 août dernier à Ouagadougou, l’actuel président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE a invité la jeunesse à prendre part aux activités commémoratives de la Journée internationale de la Jeunesse (JIJ) placée sous le thème : « Intégration, sécurité, paix et développement : rôle de la jeunesse africaine ». Des jeunes des 13 régions du Burkina Faso et des 54 pays du continent ont été à ce rendez-vous panafricain.

L’édition de cette année a été organisée par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi du Burkina, en collaboration avec le Conseil National de la Jeunesse (CNJ) et l’Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ). Un évènement solennel, qui témoigne de l’importance du rôle de la jeunesse sur les questions d’avenir, celles-ci liées aux défis du développement, de la coopération et de la sécurité du continent.

Pour Anûuyirtolé Roland SOMDA, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, les perspectives de la jeunesse ne peuvent être manifestes sans l’intégration de cette dernière.

« Chers jeunes venus de tous les horizons d’Afrique, l’intégration est la clé de voûte de tout succès collectif. Et en tant que jeunes africains, vous êtes les artisans de l’unité et la coopération entre nos nations, vous avez le pouvoir et le devoir d’éliminer les frontières et de transcender les différences, de promouvoir la solidarité, en travaillant ensemble vous pourrez créer une Afrique plus unie et plus forte » a-t-il déclaré.

À l’heure où les défis du moment recommandent une très forte occupation et implication des jeunes pour un changement de paradigme, la question de la capacité de la jeunesse à faire face aux attentes caractérisées par le développement demeurent la sempiternelle problématique.

Un problème que la jeunesse africaine doit prendre à bras-le-corps, « Chaque génération a des pyramides à construire, il est de notre temps de construire les nôtres. Camarades, jeunes du Burkina et d’ailleurs, nous avons l’obligation d’être solidaires, pour avoir la tête haute devant l’histoire » a précisé Moumouni Diala, président de l’UPJ.

La participation du Chef de l’Etat Burkinabé

Le lancement de ces journées a également été marqué par la forte implication du Président du Faso qui a reçu en audience au Palais de Koulouba, les délégations étrangères venues participer à la commémoration de la JIJ 2024 à Ouagadougou.

Le Capitaine Ibrahim TRAORE a partagé sa vision d’une Afrique plus souveraine et plus développée. Selon lui, cette rencontre des jeunes leaders autour des questions majeures montre que la jeunesse africaine peut se retrouver, s’unir et échanger sur l’avenir de notre continent.

« Notre mission est certes difficile, mais avec votre soutien, la victoire est certaine. Il faut qu’on se parle pour se conscientiser et éveiller les consciences », a déclaré le Chef de l’Etat Burkinabè aux représentants des jeunes africains.

Aussi, l’évènement a été rehaussé par l’allocution du président du Faso au Palais des Sports de Ouaga 2000, lieu où il a adressé un message solennel aux jeunes d’Afrique et du monde entier dans lequel il partagera sa vision d’une Afrique digne, débarrassée de la violence et des stigmates de la pauvreté ainsi que celle d’une Afrique libre et capable d’assurer sa prospérité et le plein épanouissement de ses peuples. Il a invité les jeunes leaders à faire en sorte que la jeunesse africaine puisse « comprendre le sens du combat que nous menons pour l’unité réelle du continent ».

Le premier défi pour le continent africain dans sa lutte pour l’émancipation, selon le Président du Faso, est d’abord celui de l’éducation. « Beaucoup d’entre vous sont des leaders, des entrepreneurs dans leurs pays ; il faut que vous contribuiez à faire changer le système éducatif pour prendre en compte nos réalités », a-t-il indiqué.

La porte-parole de la délégation, Sharonise BUSCH, vice-présidente de l’UPJ pour la région Afrique australe a salué le leadership et l’engagement du Président du Faso pour une Afrique réellement indépendante.

Cette grande messe qui a réuni près de 15 000 participants, a été l’occasion pour les responsables des jeunes de partager leurs expériences et de raffermir les liens entre les Conseils Nationaux et associations de Jeunesse.