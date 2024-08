Niger: Tahoua/Intempéries- Des fortes pluies font au moins 52 morts à Tillia

La saison pluvieuse et les inondations qui suivent continuent d’endeuiller le Niger. Suite à des fortes pluies enregistrées du 12 au 13 août 2024 dans le département de Tillia, deux véhicules de transport des passagers venant de Tahoua pour le marché hebdomadaire de Telemces se sont enfoncés dans le kori de Garin Ali (70 Km au Nord de Tahoua), a appris l'Anp.

Selon cette source, le bilan provisoire fait état de 52 morts et plusieurs portés disparus, selon une source locale. En dépit de la résistance des passagers, la puissance de l'eau a emporté les deux véhicules.

La recherche d'autres corps continuent toujours selon la source de l'Anp alors que l'endroit est inaccessible parce que l'eau continue de couler.

Les forces de défense et de sécurité (Fds) notamment la gendarmerie et la garde nationale sont à pied d'œuvre pour aller sur les lieux et porter assistance aux personnes portées disparues.

Les commerçants qui ont perdu la vie sont pour la plupart de la ville de Tahoua, du village de Taza et d'Igawane. On compte aussi des Nigérians. « À la date du 07 août 2024, on a malheureusement enregistré 94 décès, dont 44 par noyade et 50 suite à l'effondrement des habitations », a indiqué récemment la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes Aissa Laouan Wandarma lors d'un point de presse.