Sénégal: Projet mobilier national - Ibrahima Tall promet un management 'efficace, efficient et inclusif' pour réussir sa mission

Diamniadio — "Un management efficace, efficient et inclusif" est la condition sine qua non pour "optimiser les chances de réussite du Projet mobilier national", estime le nouveau coordonnateur dudit projet, Ibrahima Tall.

"Pour optimiser les chances de réussite du Projet mobilier national, il y a lieu d'assurer un management efficace, efficient et inclusif. Ce mode de gouvernance suppose la mise en oeuvre de mécanismes de consultation et de concertation avec les acteurs et les partenaires", a-t-il indiqué, dans un discours dont copie est parvenue à l'APS.

Ibrahima Tall s'exprimait lors de sa prise officielle de fonction, au terme d'une cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Saloum Ndiaye. Cette cérémonie s'est tenue à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio, en présence de plusieurs officiels et acteurs du secteur de l'Artisanat.

"Dans beaucoup d'entreprises, une simple amélioration du niveau d'équipement aurait un impact positif sur l'accroissement de la productivité, l'amélioration de la qualité du produit fini, mais aussi permettrait d'accroître les possibilités commerciales et donc d'accès à la commande publique", a estimé le coordonnateur du Projet mobilier national.

Ibrahima Tall s'est engagé à appliquer la vision du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye. Il a rappelé que celle-ci "consiste à systématiser la valorisation des acquis de l'expérience (VAE) pour exploiter de façon optimale le capital humain dont dispose l'artisanat et favoriser l'implantation de centres d'artisans locaux (regroupés en sociétés, GIE ou en coopératives), en rapport avec les chambres des métiers d'artisans".

%

"La vision du président est d'intégrer dans les procédures de la commande publique, l'obligation de faire appel à l'artisanat 100% +Made in Sénégal+, afin d'augmenter la part de marché des artisans dans la commande publique et de leur permettre de se formaliser", a-t-il expliqué.

Le coordonnateur du Projet mobilier national a promis d'accorder "une importance sans demi-mesure" au renforcement de capacités en faveur des acteurs des 120 corps de métiers de l'artisanat par un système de formation, de perfectionnement soutenu et d'apprentissage pour leur permettre d'être plus compétitifs.

M. Tall a salué l'action de son prédécesseur, Saloum Ndiaye qui, selon lui, a "posé les bases d'un rayonnement du mobilier national, à travers une stratégie éclairée et un cadre juridique et institutionnel ayant abouti à l'adoption du décret n°2023-1021 du 10 mai 2023 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Projet mobilier national".

Cette disposition, a-t-il souligné, offre ainsi un élan pour une bonne exécution des missions du projet. Il promet de consolider et capitaliser les acquis "pour toujours plus de résultats".

Economiste statisticien de formation, Ibrahima Tall a travaillé à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Il y a occupé les postes de chef du bureau des statistiques d'entreprises et chef du service régional de la statistique de Ziguinchor. Il a par la suite pris la direction du service régional de la statistique de Sédhiou.