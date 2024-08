Guinée: La journée du jeudi 15 août déclarée fériée, chômée et payée

Le ministre du travail et de la fonction publique, Faya François Bourouno a dans un communiqué publié ce mercredi 14 août 2024 informe l'ensemble travailleurs que la journée de demain jeudi 15 août est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du Territoire National à cause de la fête de l'Assomption.

"Conformément aux dispositions du Décret D/2022/0526/PRG/CNRD/SGG du 02 novembre 2022, modifiant le Décret D/250/PRG/SGG du 1er août 1995 concernant les fêtes légales en République de Guinée, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique porte à la connaissance des Travailleuses. Travailleurs et Agents des secteurs public, mixte et privé que la journée du jeudi 15 août 2024. Assomption, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du Territoire National", peut-on lire dans le communiqué.

Par ailleurs, le Ministre Bourouno souhaite bonne fête aux fidèles chrétiens de Guinée et du monde.