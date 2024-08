Congo-Kinshasa: ONU et officiels congolais se réunissent à Bukavu pour mobiliser des fonds en faveur du Sud-Kivu

En République démocratique du Congo (RDC), un peu plus d'un mois après le départ de la Monusco du Sud-Kivu, l'heure est à la mobilisation des fonds pour combler le vide. Il faut - au moins - 57 millions de dollars pour assurer la période dite - de transition - permettant le transfert des tâches de la Monusco à l'État congolais d'ici juillet 2025. Des officiels congolais et des Nations unies se sont réunis à Bukavu dans le cadre du groupe de travail conjoint pour savoir qui donne quoi et lancer officiellement cette feuille de route,

Au cours de ces assises, le vice-ministre en charge du plan, Guylain Nyembo, et le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bruno Lemarquis, sont intervenus par visioconférence.

Le coordonnateur de la transition au Sud-Kivu, Gaston Cissa wa Numbe se réjouit d'une bonne nouvelle annoncée par les deux personnalités : « Je suis très content d'annoncer que notre gouvernement s'est aligné avec 30 millions de dollars. Et le système des Nations Unies s'est aligné avec 23 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il y a un écart de 4 millions que nous sommes en train de vouloir rechercher mais nous estimons que nous allons l'atteindre car il y a encore des coopérations qui vont certainement nous appuyer. »

Quatre domaines d'intervention

Cette feuille de route se focalise sur quatre domaines d'intervention, à savoir la protection des civils, le renforcement de l'État de droit, l'appui au programme « désarmement et démobilisation des groupes armés » et la logistique.

Mais le gouverneur du Sud-Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi, veut gagner du temps : « Nous avons commencé à prendre en charge effectivement les dépenses liées à la protection des civils. L'État congolais a injecté des moyens dans ce processus en procurant des équipements et de la nourriture aux militaires et en payant nos forces de défense et de sécurité. Nous avons commencé aussi les travaux de la réhabilitation des routes pour aménager les tronçons qui connectent les différents territoires affectés. »

Selon le programme, la mise en oeuvre de la feuille de route de la transition a commencé le 1er juillet 2024.