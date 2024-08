Afrique: En Provence, la mémoire du débarquement d'août 1944 reste vive dans les populations

La cérémonie internationale qui commémorera le 80e anniversaire du débarquement de Provence se tiendra à la nécropole de Boulouris dans le Var, haut lieu de mémoire qui regroupe les corps de soldats notamment africains tombés dans ce département il y a 80 ans. Un site où Emmanuel Macron avait déjà accueilli plusieurs chefs d'État africains il y a cinq ans. Dans la région, la mémoire locale de ce débarquement, longtemps éclipsé par celui de Normandie, deux mois et demi plus tôt, est encore vive. De nombreux villages et villes de la région organisent chaque année des événements pour commémorer cette mémoire et la transmettre au plus jeune.

Nichée dans une forêt de cyprès et de pins sur les hauteurs de Saint-Raphaël, cette nécropole abrite les corps de 464 soldats de l'armée B, l'armée française reconstituée, dont les noms sont listés à l'entrée du cimetière. Les tombes sont alignées de part et d'autre de l'allée centrale, où résonne le stridulement des cigales.

Pierre Firtion « Vous avez toutes les origines, toutes les religions, liste Alexis Bercy, responsable des archives à la mairie de Saint-Raphaël. Par exemple, vous avez des soldats qui viennent d'Afrique subsaharienne, ici des soldats d'Algérie et d'Afrique du Nord. Vous avez aussi les grades, du simple soldat au caporal ». Les 75 tombes musulmanes sont situées un peu plus haut.

%

« En août 1944, ils sont tombés sur ton sol pour la liberté. Vieille à jamais sur eux »

Au bout de la nécropole, une plaque, scellée à un rocher, rend hommage à tous ses soldats : « Généreuse Provence, nous te les confions. En août 1944, ils sont tombés sur ton sol pour la liberté. Vieille à jamais sur eux ». Ce cimetière militaire a été inauguré il y a tout juste 60 ans par le général de Gaulle. Le président français de l'époque avait également inauguré ce jour-là, à Saint-Raphaël, un autre haut lieu de mémoire, au Dramont, une des plages du débarquement de Provence.

Plus à l'ouest, à Revest-les-Eaux, à une centaine de kilomètres de ce lieu où est arrivée par la mer, il y a 80 ans, la 36e division d'infanterie du Texas, la mémoire se transmet autrement, par la culture. Sous les oliviers, en pleine nuit, plusieurs dizaines de spectateurs se sont assis sur la pelouse ou sur des chaises pliantes vendredi 14 août. Tous sont venus regarder Les Drailles de la liberté, film qui retrace la libération de Toulon en août 1944, rapporte notre journaliste Théa Ollivier.

Se souvenir des tirailleurs

Raphaël, collégien de 14 ans, apprend que ce sont les tirailleurs algériens ont libéré le village stratégique de Revest-les-Eaux. « Je ne savais pas que l'Algérie avait aidé la France, merci à ces Algériens qui nous ont aidé », souffle l'adolescent. Le film est le fruit de 20 ans de collecte de témoignages d'anciens combattants, de résistants, de tirailleurs et de jeunes qui se souviennent de l'époque, signé Philippe Maurel.

« On a oublié que c'est l'armée B, les gens issus des colonies, explique le réalisateur. Ce sont les gens issus des colonies, je crois que c'est leur rendre hommage. Et c'est important de transmettre ce message. Ce film traite de la mémoire locale, ce sont des lieux qui parlent aux gens, on parle de chez eux, ce qui s'est passé devant leur porte ».

Théa Ollivier L'évènement a été organisé par l'association des amis du vieux Revest, dont fait partie Marie-Hélène Reigner. Elle tient à se souvenir de « ces gens venus de l'autre côté de la Méditerranée, venus se battre pour libérer des gens qu'ils ne connaissaient pas, dont ils connaissaient à peine la culture, c'est assez impressionnant. Il faut s'en rappeler aujourd'hui ». L'association vise aussi à transmettre cette mémoire par des livres de témoignages ou des activités pédagogiques avec des enfants.