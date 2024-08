Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 15 Aout 2024

Niger : Tahoua/Intempéries- Des fortes pluies font au moins 52 morts à Tillia

La saison pluvieuse et les inondations qui suivent continuent d’endeuiller le Niger. Suite à des fortes pluies enregistrées du 12 au 13 août 2024 dans le département de Tillia, deux véhicules de transport des passagers venant de Tahoua pour le marché hebdomadaire de Telemces se sont enfoncés dans le kori de Garin Ali (70 Km au Nord de Tahoua), a appris l'Anp. Selon cette source, le bilan provisoire fait état de 52 morts et plusieurs portés disparus, selon une source locale. En dépit de la résistance des passagers, la puissance de l'eau a emporté les deux véhicules. La recherche d'autres corps continuent toujours selon la source de l'Anp alors que l'endroit est inaccessible parce que l'eau continue de couler. Les forces de défense et de sécurité (Fds) notamment la gendarmerie et la garde nationale sont à pied d'œuvre pour aller sur les lieux et porter assistance aux personnes portées disparues. (Source : Anp)

Afrique du Sud : Gouvernance- remue-ménage au sein du parti MK de Jacob Zuma

Un peu plus de deux mois après sa grande percée aux élections générales, le parti MK de Jacob Zuma connaît de nombreux soubresauts. La formation est dans l’opposition, n’ayant pas rejoint la coalition qui s’est créée autour de l’ANC de Cyril Ramaphosa et désormais, elle connait ses premières difficultés. Le Parlement a été informé la semaine dernière par le parti Umkhonto we Sizwe (MK) de sa décision de remplacer 18 députés élus en mai par de nouveau représentants. Selon le porte-parole de la formation politique, la liste initiale des candidats avait été modifiée par des « saboteurs ». Cette décision intervient une semaine après que le secrétaire général du MK ait, lui aussi, fait les frais de ce grand ménage et perdu son titre.Autre problème : le manque d’organisation. Des représentants régionaux ont récemment écrit à Jacob Zuma pour regretter que des cadres n’aient toujours pas été élus, de façon interne, afin de donner une direction. Ils déplorent également le manque de consultations dans les prises de décisions.( Source : Rfi)

Gabon : Estuaire/Tournée républicaine - Oligui Nguema souhaite un pays uni

Dans le cadre de la clôture de sa tournée républicaine dans la province de l’Estuaire, mardi 13 août, le Président de la Transition le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a émis le souhait d’un Gabon uni.Après avoir sillonné l’ensemble des localités du pays, le 3e arrondissement de la commune de Ntoum (Bikélé), a servi de double dernière étape, car celui-ci clôture non seulement la tournée républicaine du chef de l’État dans la province de l’Estuaire, mais également sur le plan national. Pour cette étape marquant la fin d’un périple entamé depuis octobre dernier, le président de la Transition a émis le souhait de voir l’ensemble des Gabonais unis. Il a ainsi, indiqué que « un État se construit dans l’unité et c’est l’unité que je veux. Que les Gabonais se parlent, que les Gabonais se comprennent pour faire émerger notre pays, pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui », a fait savoir Brice Clotaire Oligui Nguema, devant la population bikéloise. Brice Clotaire Oligui Nguema, qu’il souhaite voir continuer à la tête du pays. (Source : alibreville.com)

Mali : Agriculture - Le nouveau ministre face au casse -tête des jassides

La saison des pluies s’est installée sur un constat de contraste, selon les autorités qui s’inquiètent pour le secteur agricole. Disons que les choses ont mal commencé pour le ministère de l’Agriculture. Lassine Dembélé, ancien ministre de l’Agriculture, et Nango Dembélé, ancien directeur général de la Cmdt, ont tous les deux fait les frais des difficultés de démarrage de la saison des pluies. Daniel Siméon Keleman, le nouveau ministre de l’Agriculture aura fort à faire pour vaincre, ne serait-ce que les jassides, ces ravageurs du coton. Daniel Siméon qui entame sa troisième semaine en tant que ministre de l’Agriculture sait que les choses s’annoncent difficiles. D’ailleurs, il a indiqué que la Campagne agricole 2024 s’inscrit dans la mise en œuvre du plan de campagne agricole validé lors de la 14ème session du Conseil Supérieur de l’Agriculture. Mais celui qui a travaillé sur ce plan a été débarqué du gouvernement pour des raisons que ni le Premier ministre ni le président de la République n’ont expliquées. ( Source :abamako.com)

Togo : Aides et assistance- Le Japon offre en nature, plus de deux milliards Fcfa

Le Togo a reçu le mardi 13 août 2024 à Lomé, une importante quantité d’engrais. D’un volume total de 5.066 tonnes et d’un coût global de 2,2 milliards FCFA, elle est offerte par le Japon au pays ouest-africain dans le cadre du programme de développement économique et social (PDES) 2023. Le lot a été réceptionné par le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement rural, Antoine Lekpa Gbégbéni des mains de l’ambassadeur du Japon au Togo, Ikkatai Katsuya lors d’une cérémonie officielle. La quantité d’engrais composés de 3.295 tonnes NPK15-15-15 et de 1.771 tonnes d’urée, devrait contribuer à améliorer la productivité agricole dans le pays côtier. De fait, ils seront mis à disposition des petits producteurs notamment de la filière rizicole, en vue de contribuer à réduire la dépendance aux importations de riz. L’initiative vise à « améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, surtout les plus vulnérables », indique-t-on. (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Journées de la femme entrepreneure 2024 - Les femmes sensibilisées aux effets néfastes du changement climatique

Autour du thème « Investir dans les femmes du N’Zi pour accroître leur résilience face aux effets du changement climatique », les Journées de la femme entrepreneure (Jfen) ont démarré le mardi 13 août 2024, à Dimbokro. La cérémonie d’ouverture de cette initiative de la Fondation Awi s’est faite dans la cour de la préfecture. La première journée a été marquée par la tenue d’un panel sur le thème : « Investir dans les femmes du N’ZI pour accroître leur résilience face aux effets du changement climatique ». Les échanges ont permis de relever les causes du changement et les conséquences du changement climatique. Bien avant le panel, Yao Nobert, représentant le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, maire de Dimbokro et parrain de la cérémonie, a trouvé la thématique centrale évocatrice, d’autant plus que la Côte d’Ivoire reste fortement exposée aux risques du changement climatique.« La région du N’ZI, ancienne boucle du cacao, avec un taux de pauvreté estimé à 59,1 % contre 46,3 % au plan national, enregistre une forte prévalence en insécurité alimentaire de 12 % de la population contre 10,8 % au plan national », a-t-il affirmé. (Source : fratmat.info)

Rca : Navigation aérienne- Le Président de la République a reçu en audience une délégation de l’ASECNA

Quelques heures après la cérémonie de l’inauguration des infrastructures aéroportuaires, le Président de la République Pr Faustin Archange TOUADERA a reçu en audience en début de soirée du 12 août 2024 , l’équipe dirigeante de L’ASECNA, conduite par le Chef de Mission Diplomatique, Directeur Général de cette institution sous régionale, Mohamed MOUSSA. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité du renforcement de la coopération entre la République Centrafricaine et L’ASECNA. Mohamed MOUSSA a livré à la presse presse présidentielle au sortir de cette rencontre que la délégation est venue remercier le Président TOUADERA d’avoir honoré de sa présence, la cérémonie qui consacre la modernisation de l’aéroport International Bangui M’poko aux normes internationales afin de faciliter son attractivité tant sur le plan touristique et économique. (Source : abangui.com)

Sénégal : Bécéao : Le gouverneur Jean-Claude Brou reçoit une délégation du DC/BR

Le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao), Jean-Claude Kassi Brou, a reçu en audience Faman Touré et Birahim Diouf respectivement président du conseil d’administration et directeur général du Dépositaire central/Banque de règlement (Dc/Br). À cette rencontre tenue le 25 juillet 2024, au siège de l’institution à Dakar, la délégation du Dc/Br, institution financière spécialisée de l’Uemoa, a fait le point des différentes étapes du processus de l’autonomisation qui ont abouti à la mise en place d’une gestion autonome du Dc/Br. Sans oublier le point du Plan d’affaires 2021-2025 et des axes prioritaires des projets structurants à court, moyen et long terme. Quant au gouverneur de la Bceao, il a rappelé les défis des économies de la sous-région tout en donnant des orientations à ladite délégation à l’effet de réussir leur mission. Ce, pour le développement du marché financier régional de l’Union.( Source : fratmat.info)