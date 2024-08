Ile Maurice: Alvinio Roy face à la vindicte populaire

Il est la risée des réseaux sociaux depuis samedi. Sa chute, plus que douteuse, n'a cessé d'être commentée. La presse étrangère, dont Racenet et The Sun, a même repris la nouvelle. Tandis que d'autres montes ont été plus préjudiciables pour les parieurs samedi, comme celle de Joorawon sur le favori In With A Chance, la chute d'Alvinio Roy suscite, peut-être, davantage de réactions en raison de sa nature «grossière» et «ostentatoire».

« Kinn arriv Roy ? », se sont demandés plusieurs journalistes peu après la course. Bien que les montes abjectes soient plutôt récurrentes ces derniers temps, certains estiment qu'on «a touché le fond». « Linn zete ou so la selle inn deplase ?», s'interrogeaient encore et encore certains journalistes, croyant qu'une chute délibérée était une étape infranchissable vu la dangerosité d'une telle décision. Il faut aussi noter que les autres chutes survenues plutôt lors de la course, impliquant Casimiro (Rama), Dayla Vista (Oodith) et Carino Bello (Bardottier), avaient un peu détourné l'attention de Roy.

L'ampleur de la vindicte populaire contre Roy a réellement pris forme samedi en soirée. Des «memes» ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, se moquant ouvertement du jockey. Il faut reconnaître que les Mauriciens ont un sens de l'humour bien aiguisé !

Cependant, si avoir le sens de l'humour signifie être capable de dédramatiser, de raconter des histoires ou de faire des liens qui font rire ou sourire, et de rire de soi et des situations, la chute de Roy, si elle était voulue et délibérée, est «une honte», estiment certains turfistes.«À quel niveau est-on descendu ?», se demande un ancien commissaire du MTC. Ce dernier estime que la compétition «est tronquée depuis un moment déjà, mais ce qui s'est passé avec Roy, si cette chute est délibérée, est trop préjudiciable, vu sa nature grossière et ostentatoire à l'encontre de l'industrie, pour simplement le sanctionner et continuer».*

%

La presse étrangère en parle ! Racenet dit ceci : «A jockey fell off his horse in bizarre fashion while leading a race in Mauritius». Même constat chez The Sun qui titre : «Bizarre Fall. Fall guy punters demand lifetime ban for jockey as investigation launched after he abruptly falls from leading horse».

«Une publicité dont Maurice se serait bien passé !», déclarent des internautes. N'empêche, souligne un journaliste, Alvinio Roy n'a pas encore donné ses explications aux commissaires. Il pourrait avoir des explications qui pourraient le disculper. «Li enkor inosen», affirme un proche du jockey.

Reste qu'à première vue, la chute semble bien douteuse. Deux anciens stipes ont été sollicités pour statuer sur cette fameuse chute. «Il est important de visionner les images de la caméra des 1800 mètres. Vérifiez si la botte se soulève, ce qui signifierait qu'elle ne s'est pas détachée de l'étrier. Si c'est le cas, alors il l'a fait exprès», a souligné Alain Rousset.

Ian Paterson, ancien chief stipe, aujourd'hui en poste à Chypre, ne souhaite pas en dire trop avant les commissaires locaux. Il avoue : «Après que le jockey ait regardé vers l'extérieur, cela semble, au minimum, une conduite incompétente», mais reconnaît que cette chute est «bizarre».

Les commissaires de la HRD, sans doute sous la pression populaire, au vu des commentaires sur les réseaux sociaux et de la couverture médiatique autour de l'affaire, ont décidé d'appeler Roy en urgence. Une lettre de sommation a été envoyée lundi, soit deux jours après la course, ce qui est inhabituel, car certaines enquêtes prennent du temps à être menées.

L'enquête devait avoir lieu aujourd'hui à 10h30, mais le jockey s'est dit indisposé en raison de sa blessure. «Following medical certificate received from Jockey A Roy this afternoon, the inquiry scheduled for Wednesday, 14 August 2024 (Special Force), is postponed», a indiqué la HRD. L'enquête a été reportée au mercredi 21 août à 10h30. La chambre des commissaires sera sans aucun doute remplie de journalistes ce jour-là.