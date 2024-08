Maroc: Agadir - Clôture de l'exercice militaire maroco-américain 'Arcane Thunder 24'

Agadir — L'exercice militaire maroco-américain "Arcane Thunder 24 " s'est clôturé mercredi au siège de l'État-major de la Zone Sud à Agadir. Tenu conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales, cet exercice s'est déroulé du 5 au 14 août 2024 à Agadir, Guelmim, Cap Draa et Tan Tan.

Il s'agit de la deuxième édition de l'exercice "Arcane Thunder 24", qui se déroule pour la première fois au Maroc, avec la participation d'environ 300 éléments.

Comprenant la phase de formation académique et la phase d'exécution, "Arcane Thunder 24" a été marqué par des exercices terrestres, aériens et maritimes dans les domaines de la guerre électronique et de la cybersécurité.

Cet exercice dont la cérémonie de clôture s'est déroulée en présence notamment du Général de Division Mohammed Benlouali, Chef d'État-major de la Zone Sud, et du Général de division John Rafferty, commandant général du 56ème commandement d'artillerie de l'Armée américaine, a permis l'utilisation de plusieurs équipements de pointe, notamment des drones aériens et maritimes ainsi que des ballons de haute altitude.

"Arcane Thunder 24" est un exercice de synchronisation de précision pour la guerre électronique. Il vise à améliorer les capacités militaires et à renforcer la coopération, la compréhension et la coordination entre les forces armées royales et l'armée américaine pour faire face aux défis communs.

Cet exercice se veut une nouvelle occasion de renforcer la coopération et de mettre en évidence le partenariat de longue date entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique.