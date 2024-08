Algérie: Campagne électorale - Les modalités d'organisation des rassemblements et réunions publiques définies

ALGER — L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a défini, dans une circulaire, les modalités d'organisation des rassemblements et réunions publiques pendant la campagne électorale qui débutera, jeudi, pour l'élection présidentielle du 7 septembre.

D'après cette circulaire datée du 8 août 2024, les salles de réunion et les structures agréées "sont réparties entre les candidats de manière juste et équitable, et par tirage au sort, le cas échant" en vue d'y abriter la campagne électorale dudit scrutin, conformément à la loi relative aux réunions et manifestations publiques.

La demande d'autorisation des rassemblements et réunions publiques électorales doit être déposée auprès du wali territorialement compétent, "trois jours francs au plus avant la date de la réunion", précise le document. S'agissant des trois premiers jours de la campagne électorale, "les candidats ou leurs représentants dûment habilités doivent présenter une demande d'autorisation, un jour avant, pour y statuer".

La demande d'autorisation doit inclure plusieurs informations dont l'identité des organisateurs et l'objet de la réunion, et sera notifiée au représentant de l'ANIE au niveau local.

Concernant les rassemblements et réunions publiques électorales, ils sont tenus dans "des salles et lieux agréés et sécurisés au préalable". "Les coordinateurs des délégations de wilayas de l'ANIE sont chargés de désigner les salles et lieux de réunions publiques agréés à attribuer gratuitement aux candidats de manière équitable au cours de la campagne électorale", note la même source.

"Ces installations et leur périmètre extérieur doivent être sécurisés pendant toute la durée de la campagne électorale, en vue de protéger les animateurs et les participants", selon la circulaire.

Concernant la répartition des salles et lieux pour abriter ce type de rassemblements, la même source a indiqué que cette mission est confiée au coordinateur de la délégation de wilaya de l'ANIE en concertation avec les représentants des candidats.

En cas de chevauchement de programmes entre les candidats, un accord à l'amiable entre les parties concernées est privilégiée, et à défaut, le coordinateur de wilaya de l'ANIE procède à un tirage au sort.

Le document a rappelé l'interdiction de l'utilisation des haut-parleurs à proximité des hôpitaux et des établissements éducatifs, conformément aux dispositions de la loi relative aux réunions et manifestations publiques.

Il s'agit également de "l'interdiction de l'utilisation, à des fins de propagande électorale, des lieux de culte, des établissements et administrations publics, ainsi que des établissements éducatifs et de formation, quelle que soit leur nature ou appartenance".

La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 septembre débutera jeudi pour une période de 20 jours.

Les principales étapes du processus électoral

Le processus électoral relatif aux élections présidentielles du 7 septembre prochain, annoncé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en mars dernier, passe par plusieurs étapes définies par la loi organique relative au régime électoral, dont voici les plus importantes:

- 21 mars 2024: Le Président de la République annonce la décision d'organiser des élections présidentielles anticipées le 7 septembre 2024.- 8 juin 2024 : Le Président de la République convoque le corps électoral en prévision des élections présidentielles, conformément à l'article 91 de la Constitution.

- 9 juin 2024: L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) procède à la distribution des formulaires de souscription des signatures individuelles à ceux qui souhaitaient se présenter à la candidature.

- 12 juin 2024: Début de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales qui s'est achevée le 27 du même mois.

- 18 juillet 2024: Clôture du processus de dépôt des dossiers de déclaration de candidature au niveau de l'ANIE. Seize (16) prétendants à la candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre sur 35 ont déposé les dossiers de déclaration de candidature.

- 25 juillet 2024: L'ANIE annonce la liste préliminaire des candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre.

- 31 juillet 2024: La Cour constitutionnelle se prononce sur la validité des recours qui lui ont été soumis et approuve la liste définitive des candidats. Il s'agit de MM. Aouchiche Youcef pour le Front des Forces socialistes (FFS), Tebboune Abdelmadjid en tant que candidat indépendant et Hassani Cherif Abdelaali pour le Mouvement de la société pour la paix (MSP).

- 15 août 2024: Les candidats commencent à présenter leurs programmes électoraux à l'occasion de lancement de la campagne électorale qui s'ouvre 23 jours avant la date du scrutin (7 septembre) et se termine 3 jours avant celle-ci.