Algérie: Le pays a révélé au grand jour les crimes sionistes à travers ses positions en faveur des Palestiniens

ALGER — L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, M. Fayez Abu Aita, a affirmé que l'Algérie avait réussi à révéler au grand jour les crimes sionistes contre le peuple palestinien à travers sa position en faveur de la cause palestinienne aux Nations Unies, soulignant que sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité était d'une importance extrême, car convaincue de la défense de cette cause par la prise de positions favorables pour protéger le peuple palestinien contre la barbarie sioniste.

Invité de l'émission "Couloir de la diplomatie" (Riwak Ed-diblomassya) de la Télévision algérienne, l'ambassadeur palestinien a indiqué que la présence de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité était "extrêmement importante, car convaincue de la défense de la cause palestinienne pour laquelle elle prend les positions favorables à point nommé pour protéger le peuple palestinien contre la barbarie sioniste et ses crimes commis de sang-froid".

M. Fayez Abu Aita a appelé les pays ayant normalisé leurs relations avec l'entité sioniste à "se réveiller", car ces pays croyaient que la normalisation avec l'entité sioniste va servir le peuple palestinien et sa cause, a-t-il déploré.

"Ils devraient au moins faire pression sur cette occupation en mettant un terme à toute forme de normalisation, à la lumière de la persistance de ces massacres horribles", a ajouté le diplomate.

"Nous déplorons la continuité de la division dans le contexte de cette guerre insensée menée contre notre peuple", a-t-il poursuivi.

Et de poursuivre, "nous sommes traumatisés par cette injustice que vit le peuple palestinien et devant laquelle le monde reste les bras croisés".

Il a salué, par ailleurs, "les positions honorables des peuples européens, américains et de certains pays, contrairement à la position officielle de certains de ces pays et gouvernements".

"Il y a des Etats qui ont reconnu l'Etat de Palestine, pour ne citer que la Norvège, l'Espagne et la Slovénie, et c'est pourquoi nous aspirons à ce que tous les pays du monde leur emboîtent le pas afin de réaliser la solution à deux Etats et mettre fin à ce crime contre le peuple palestinien", a-t-il ajouté.