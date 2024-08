Egypte: L'entreprise égyptienne Qardy obtient un financement de pré-amorçage pour sa plateforme de prêt numérique

Qardy, startup fintech égyptienne, a obtenu un important investissement de pré-amorçage de la part des fondateurs White Field Ventures et Vastly Valuable Ventures.

Qardy, créée en 2022, propose des solutions de prêt numérique pour les MPME en Égypte.

Le financement récent permet à Qardy de renforcer les fonctionnalités de sa plateforme et d'étendre ses services dans la région MENA.

La fintech égyptienne Qardy a levé un fonds de pré-amorçage à sept chiffres non divulgué, avec des investissements de White Field Ventures, Vastly Valuable Ventures et d'autres investisseurs providentiels.

Fondée en 2022, Qardy est une place de marché de prêt numérique qui fournit aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) des solutions de financement pour soutenir leur croissance.

Cette nouvelle injection de capitaux permettra à Qardy d'améliorer encore les capacités de sa plateforme et d'étendre son offre de services à d'autres pays de la région MENA.

Points clés à retenir

L'Égypte est devenue une plaque tournante pour les plateformes de prêt numérique innovantes qui s'appuient sur la technologie pour offrir des solutions financières aux particuliers et aux entreprises mal desservis. Ces plateformes, basées au Caire et ailleurs, proposent une gamme de produits de prêt répondant à divers besoins, notamment des prêts personnels, des microcrédits et des prêts aux entreprises.

En numérisant le processus de prêt, ces plateformes rationalisent les opérations, réduisent les coûts et offrent un accès plus rapide et plus pratique au crédit. Cette transformation numérique permet de répondre aux besoins financiers d'une plus grande partie de la population, contribuant ainsi à l'inclusion financière et à la croissance économique dans la région.