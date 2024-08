Nigeria: LatAm's dLocal et iTransfer s'associent pour les paiements transfrontaliers

Le partenariat entre dLocal et iTransfer s'attaque à la volatilité des devises et à l'inefficacité des paiements transfrontaliers

La collaboration vise à fournir des taux compétitifs, des mises à jour des devises en temps réel et une plus grande flexibilité pour les utilisateurs.

Le déploiement initial prend en charge les transferts bancaires et les paiements par portefeuille au Nigéria, aux Philippines et au Pakistan, avec des plans d'expansion au Bangladesh, au Maroc, en Égypte et en Inde.

dLocal, une plateforme uruguayenne de paiement transfrontalier, s'est associée à iTransfer, une société de transfert de fonds, pour relever les défis de la volatilité des devises et de l'inefficacité des paiements transfrontaliers dans les marchés émergents.

Cette collaboration vise à offrir des taux compétitifs, des mises à jour des devises en temps réel et une plus grande flexibilité pour les utilisateurs, en se concentrant sur l'atténuation des risques de change et l'amélioration de l'efficacité des transferts.

Le déploiement initial de ce service prendra en charge les paiements pour les transferts bancaires et les paiements par portefeuille au Nigeria, aux Philippines et au Pakistan. dLocal prévoit également d'étendre ce service à d'autres pays, notamment le Bangladesh, le Maroc, l'Égypte et l'Inde.

Points clés à retenir

%

Cette initiative s'inscrit dans la tendance croissante des entreprises latino-américaines de fintech à pénétrer le marché africain. En 2022, EBANX a lancé des opérations dans 11 pays africains, et en 2020, dLocal s'est étendu à l'Afrique de l'Ouest et au Kenya. Cette évolution est logique compte tenu des défis similaires auxquels sont confrontées les deux régions : plus de 350 millions d'adultes africains n'ont pas accès aux institutions financières et dépendent uniquement des transactions en espèces.

Des fintechs comme Minka, EBANX et dLocal fournissent des plateformes aux Africains qui souhaitent acheter des produits internationaux mais qui sont gênés par le fait que certains commerçants internationaux n'acceptent pas leurs méthodes de paiement préférées, telles que l'argent mobile ou l'argent liquide. Ces fintechs proposent des solutions en permettant aux commerçants internationaux d'accepter les paiements africains locaux, comblant ainsi le fossé entre les préférences de paiement locales et le commerce mondial.