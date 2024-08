Sénégal: Recherche agricole - Bassirou Diomaye Faye prône une refondation de la politique de l'État

Dakar — Le chef de l'État a jugé nécessaire, mercredi, à Dakar, de procéder à une refondation de la politique menée par l'État en matière de recherche agricole en octroyant des infrastructures, ainsi que des ressources humaines et financières significatives à ce secteur.

S'exprimant en Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye "a demandé au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, en relation avec son collègue [chargé] de la Recherche et de l'Innovation, de revitaliser le système national de recherche agrosylvopastorale et de renforcer, à travers un contrat d'objectifs et de moyens innovant, l'Institut sénégalais de recherches agricoles", lit-on dans le communiqué publié par le gouvernement à la suite de sa réunion hebdomadaire.

Faye appelle les ministres concernés à doter cet institut d"'infrastructures technologiques de qualité et de ressources humaines et financières significatives, afin de consolider [sa] posture de fer de lance de la politique agricole et de souveraineté alimentaire".

"Le président de la République a demandé au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage de veiller, avec les [autres] ministres concernés, à la bonne préparation de la prochaine campagne de commercialisation des productions agricoles", annonce le communiqué du Conseil des ministres.

"Il lui a rappelé l'urgence de finaliser [...] l'actualisation de la loi d'orientation agrosylvopastorale", affirme la même source, ajoutant que Bassirou Diomaye Faye "a aussi mis l'accent sur la priorité à accorder à la reconstitution du capital semencier national, pour l'arachide et les principales cultures vivrières".