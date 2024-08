Sénégal: La région de Diourbel confrontée à un problème de qualité d'eau (officiel)

Diourbel — La région de Diourbel (centre), malgré l'importance de sa nappe profonde, est confrontée à un réel problème de qualité d'eau avec un excès de salinité et de fluor, a souligné, mercredi, Amadou Diallo, conseiller technique au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

"Qui connaît la région de Diourbel sait que la qualité de l'eau pose un réel problème. Nous avons beaucoup d'eau- c'est vrai- mais le problème, c'est que la qualité pose des difficultés. On a parfois des excès de salinité et de fluor et ça, c'est une préoccupation", a-t-il notamment expliqué.

Il prenait part à l'atelier régional de concertation sur l'hydraulique et l'assainissement. Une rencontre organisée dans le cadre du processus d'élaboration d'une nouvelle politique du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement, en vue d'accompagner la vision du projet des nouvelles autorités politiques sénégalaises.

Cet atelier présidé par le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, s'est déroulé en présence des préfets des départements, de représentants des services techniques et des acteurs locaux du secteur de l'hydraulique.

Amadou Diallo a relevé que la demande en eau est très forte dans la région à cause du développement démographique, notamment dans le département de Mbacké.

"Aujourd'hui, on doit renforcer le nombre de forages dans la région de Diourbel pour mieux répondre aux besoins en eau des populations", a-t-il martelé.

Amadou Diallo fait aussi observer que le problème de la gestion de l'eau, notamment dans les communes rurales, se pose avec acuité dans cette région, depuis l'avènement de la réforme sur la gestion des forages ruraux.

Il a rappelé que l'ambition de cette réforme était d'offrir de meilleurs services aux populations.

Fort de ce constat, dit-il, "les autorités vont engager des discussions avec les populations pour voir les difficultés et proposer des solutions pour améliorer la gestion de l'eau."

Le conseiller technique au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a annoncé que les autorités travaillent à mettre en place des projets de transfert d'eau pour régler de manière structurelle cette question à Mbacké, Diourbel et Touba. Il a indiqué que ce transfert d'eau se fera à partir du lac de Guiers et de Malème Hodar, dans la région de Kaffrine.

Il a en outre relevé l'urgence de revitaliser les vallées fossiles pour en tirer les opportunités, notamment les aménagements agricoles.

Il a assuré que des instructions vont être données aux services techniques pour raccorder l'ensemble des localités, de manière à assurer l'équité et la justice sociale.