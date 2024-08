Congo-Brazzaville: Journée internationale de la jeunesse - Appel lancé contre l'utilisation nuisible du numérique

Des jeunes leaders des universités et de la société civile dont des professionnels, des chercheurs, des universitaires, des religieux, des élèves et étudiants, issus de plusieurs associations socioculturelles et organisations non gouvernementales de développement, réunis à la Maison de la société civile de Brazzaville, autour du bureau du Réseau des leaders et des universitaires du Congo (Relauc) dirigé par son président national, Frédéric Menga, appellent les jeunes à approfondir leurs compétences dans les systèmes d'information et de communication.

« C'est le cas des intox sur les accords de coopération entre la République du Congo et celle du Rwanda pour lesquels les jeunes leaders saluent l'action du gouvernement de la République dans la compilation de tous les textes y relatifs, dans leur transmission publique à l'Assemblée nationale, et surtout dans la communication explicite qui a été faite », a déclaré le Relauc dans un message publié le 13 août, dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse commémorée sur le thème« Des clics au progrès : les parcours numériques des jeunes pour le développement durable ».

Les jeunes leaders appellent le gouvernement à la mise en oeuvre d'un espace permanent de communication et d'échange entre les gouvernants et les représentants des organes des jeunes afin de prévenir toute manipulation de l'opinion et rendre plus responsables les acteurs, les administrateurs ou les influenceurs des réseaux sociaux ; des applications numériques relatives aux secteurs de la santé et de l'éducation pour mieux équiper les jeunes pour les soins, l'hygiène, proprété et orientation scolaire, universitaire et professionnelle.

Ils se réjouissent de l'information donnée par Anatole Collinet Makosso, Premier ministre, le 12 août, lors de la 3e session ordinaire administrative du Sénat, au cours des débats d'orientation budgétaire, selon laquelle l'accélération de la mise en oeuvre du Programme national de développement 2022-2026, sur la base programmatique du cadre budgétaire à moyen terme 2025-2027, se focalisera sur les actions gouvernementales en faveur de la jeunesse.

Les jeunes leaders des universités et de la société civile ont recommandé à l'ensemble de la jeunesse africaine et congolaise de ne pas croiser les bras pour attendre tout de l'Etat, mais à continuer à se battre, à lutter, à étudier, à travailler et à s'auto-investir, surtout dans le développement personnel en vue de se rendre compétente et performante afin de contribuer au développement durable de leur pays, du continent et du monde. Les organes des jeunes doivent en être les moteurs.

Ainsi, le Relauc, en collaboration avec les organisations, associations et mouvements de jeunesse, de bonnes volontés et ses partenaires, entend lancer courant cette année, sous la direction des plus hautes autorités de la République, trois grandes initiatives dont l'organisation des clubs de développement qui devra réunir des jeunes dans les quartiers contre les antivaleurs et en faveur des actions liées à la salubrité, l'hygiène, la propreté, la conservation de l'environnement... ; le festival des meilleurs élèves et étudiants du Congo qui visera, entre autres, la promotion du mérite scolaire et académique par les émulations liées au travail annuel des apprenants... ; une application numérique sur l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle afin de permettre aux apprenants de mieux suivre leur cursus scolaire jusqu'à l'obtention ou la création d'un emploi....