Afrique: FIAC - La transformation locale des ressources au coeur de la deuxième édition

La deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo (Fiac), qui prendra fin le 25 du mois en cours, se tient à Brazzaville sur le thème « La transformation locale des ressources naturelles par les artisans africains : défis et perspectives ».

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a lancé la 2e édition de la Fiac le 13 août à Brazzaville, en présence des membres de l'Organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat qui venaient d'achever, la veille, leur onzième conférence ayant porté la ministre congolaise des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, à la présidence de la structure.

La Fiac, rendez-vous d'affaires des artisans venus de plusieurs pays d'Afrique visant à mettre en lumière le savoir-faire de ces derniers, sera marquée, pendant douze jours, par des journées portes ouvertes, des expositions, la vente de produits, des ateliers thématiques, des rencontres B to B, un défilé de mode et des animations culturelles...

« Il est important de donner une place de choix à l'artisanat. Pendant ces trois dernières années, nous avons multiplié des initiatives pour promouvoir ce secteur. L'artisanat est porteur de nombreuses opportunités », a indiqué la ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, dans son mot de circonstance, rendant un hommage aux artisans congolais et ceux venus des autres pays du continent.

Faisant la présentation technique de cette édition, la commissaire générale de la Fiac, Mireille Opa, a souligné que près de trois cents métiers de l'artisanat sont mis en valeur avec la participation active d'une vingtaine de pays africains. « Ici dans ce grand et beau village artisanal, la créativité des artisans est valorisée et tout est vendu à des prix abordables », a-t-elle déclaré en précisant que cette foire s'étend des locaux du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza jusqu'au prolongement de la corniche en passant par la mairie centrale.

Souhaitant la bienvenue aux artisans et visiteurs venus de tous les horizons, le député-maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a indiqué que le choix de Brazzaville pour abriter la Fiac traduit la vision du gouvernement à valoriser l'histoire culturelle de la capitale.