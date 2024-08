Congo-Brazzaville: Centre d'excellence d'Oyo - Sensibilisation à l'amélioration de la consommation énergétique

Le Centre d'excellence pour les énergies renouvelables d'Oyo, dans le département de la Cuvette, a ouvert ses portes aux agents des forces de l'ordre, banquiers et autres catégories socio-professionnelles pour des journées de sensibilisation aux éco-gestes afin de lutter contre le gaspillage énergétique en changeant les habitudes de consommation.

Le Centre d'Excellence pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique a organisé des journées portes ouvertes dont la clôture est prévue pour ce 14 août. Lutter contre le gaspillage énergétique en changeant les habitudes de consommation tant dans les administrations que dans les ménages a été au coeur de l'activité. « Les enjeux de ces journées portes ouvertes sont énormes pour l'économie congolaise », a indiqué l'expert junior en énergie renouvelable, Royal Louembet, qui a animé une session démontrant les erreurs courantes dans l'usage quotidien de l'énergie ou des appareils électro-ménagers.

La sensibilisation a essentiellement porté sur la transition. Elle permet à l'Etat de diminuer l'intensité énergétique en équilibrant le ratio de la consommation globale et le Produit intérieur brut (PIB). A l'égard des ménages, elle contribue à lutter contre la précarité énergétique et augmenter leur pouvoir d'achat.

L'identification de la fiche de performances énergétique qui est généralement posée sur les équipements électro-ménagers a également fait l'objet d'une communication. Elle permet, en effet, de développer les habitudes de consommation qui aideront à avoir des factures d'électricité peu coûteuses.

%

Les participants ayant bénéficié d'une visite guidée pour découvrir les infrastructures du Centre d'excellence pour les énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique d'Oyo ont salué l'initiative. « Nous avons appris des gestes à appliquer au quotidien pour réduire la consommation de l'énergie électrique dans nos maisons et dans nos entreprises », a indiqué la cheffe de service de la logistique, l'approvisionnement et le transport à l'hôpital général Edith-Lucie-Bongo-Ondimba, Diane Ibara.

Il convient de rappeler que le Centre d'excellence qui a organisé ses journées portes ouvertes a pour missions, entre autres, de faciliter la recherche et le développement de solutions en matière d'énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans les Etats membres de la Commission économique des Etats de l'Afrique centrale ; de créer les mécanismes et les opportunités pour la fiabilité du marché des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ; de soutenir les technologies liées aux énergies...