Congo-Brazzaville: 19e édition du Smib - Félicien Muhitira bat le record

Les athlètes rwandais, dans les deux versions, ont dominé la 19e édition du traditionnel semi-marathon international de Brazzaville (Smib) qui s'est couru le 14 août, au boulevard Alfred-Raoul devant le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. L'histoire retiendra que Félicien Muhitira a battu le record de la course.

3472 athlètes venus des départements du Congo ainsi que des autres pays africains ont rivalisé d'ardeur, d'endurance et de détermination, laissant ainsi exprimer leurs talents sportifs dans la loyauté et dans l'esprit chevaleresque en affrontant les 21,100 km.

Félicien Muhitira a battu le record du Smib en parcourant les 21,100 Km en 1h 02 min 59 sec. C'est lui qui a remporté le chèque de 2 500 000 F CFA mis en jeu pour l'athlète ayant terminé premier des internationaux. Son compatriote, Noël Hitimana, a terminé deuxième avec un chrono d'1h 06 min et 00 sec, remportant un chèque de 2 000 000 FCFA. Le podium des internationaux en version masculine a été complété par le Kényan Siwa Ruben Kipruto (1h07 min 01 sec). Un chèque d'1 500 000 FCFA lui a été remis.

Chez les dames, la Rwandaise Emeline Imanizabayo a gagné le chèque de 2 500 000 F CFA après avoir réalisé un chrono d'1h 15 min et 41 sec. L'Ethiopienne Shewaye Dugo Tolosa l'a talonnée en 1heure. Elle a été récompensée d'un chèque de 2 000 000 FCFA, soit 500 000 FCFA de plus que l'Ougandaise Kereen Chemusto, troisième de l'épreuve en 1h16min et 02 sec.

Chez les nationaux, les athlètes ayant pris part à la préparation de trois mois au Kenya ont pour la plupart brillé. Nelson Mandela Biyoko, vainqueur de la 18e édition, a conservé sa place chez les messieurs en 1h 07min et 54 sec, gagnant ainsi un chèque de 2 000 000 FCFA. Sametone Matena a occupé le deuxième rang. Il a réalisé un chrono d'1h 08 min 56 sec pour une récompense d'1 500 000 F CFA. Ulrich Alfred Ngoko Mouyabi, deuxième de la dernière édition, a complété le podium(1h 09min 11 sec) pour 1000 000 FCFA gagné.

Le podium national des dames a consacré une nouvelle championne. Léonce Missamou Bafoundissa a gagné la cagnotte de 2 000 000 FCFA en 1h19 min 11 sec. Fredina Ngoma a pris la deuxième place et reçu le chèque d'1000 000 FCFA grâce à son chrono d'1h19min 12 sec. Avec un chrono d'120 min 18 sec, Julien Loufoua, première de la dernière édition, a perdu deux places pour se retrouver troisième et gagner le dernier prix de ce podium (1000 000 FCFA).

« Notre ambition en 2025, année du 65e anniversaire de notre indépendance, avec votre soutien et celui du sponsor officiel la SNPC, est de faire évoluer l'actuel semi-marathon en un événement encore plus grandiose et inclusif, à savoir le marathon international de Brazzaville », a suggéré Raymond Ibata, président du comité de direction de cette course, au chef de l'Etat. « Ce projet s'inscrit parfaitement dans votre vision de faire de Brazzaville une capitale sportive de renommée mondiale », a-t-il ajouté.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Ngouélondélé, reconnaissant le rôle déterminant que joue le sport, a indiqué : « En cette année décrétée de la jeunesse dans notre pays, le Smib constitue à n'en point douter un vivier supplémentaire pour le renforcement du brassage qui s'offre aux jeunes autour de cette grande rencontre sportive, car le sport est universellement reconnu comme un catalyseur irremplaçable de la cohésion sociale ».