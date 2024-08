Algérie: Attaf reçoit un appel téléphonique de son homologue britannique

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu, mercredi, un appel téléphonique du Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, David Lammy, indique un communiqué du ministère.

Les entretiens entre les deux ministres ont porté sur les relations algéro-britanniques et les questions régionales et internationales d'intérêt commun, précise le communiqué.

Les deux parties ont salué "le niveau exceptionnel des relations entre l'Algérie et la Grande-Bretagne, notamment dans les domaines liés au commerce et à l'investissement" et sont convenues de "maintenir la dynamique croissante de la coopération bilatérale à travers des actions concrètes, notamment la tenue prochaine à Alger de la 3e session de dialogue stratégique sous la coprésidence des ministres des Affaires étrangères des deux pays", ajoute le communiqué.

Au volet politique, les deux ministres ont "procédé à un échange de vues et d'analyses sur les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés et dans le voisinage palestinien", soulignant qu'"un cessez-le-feu permanent à Ghaza constitue la base de toute démarche vers la désescalade dans la région du Moyen-Orient".

Les deux parties ont, par ailleurs, passé en revue les développements politiques et sécuritaires dans la région sahélo-saharienne et discuté des moyens de concourir au renforcement de la paix et de la sécurité et au développement dans la région, conclut le document.