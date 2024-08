La journée internationale de la jeunesse a été officiellement lancée hier, mardi 13 août, à travers une caravane qui démarré devant le District Sanitaire de Saint-Louis.

Ayant mobilisé des jeunes issus de divers mouvements notamment le GEP, l'ODCAV, les relais communautaires, les « Bajénu Gox », l'Association des sages-femmes de Saint-Louis et ce, en présence des représentants de la Direction Régionale de la Santé, du District Sanitaire de Saint-Louis, de La Croix-Rouge, cette caravane a sillonné plusieurs quartiers du faubourg de Sor pour sensibiliser les populations et surtout les jeunes sur l'importance du numérique. L'activité est placée sous le thème « Le Leadership des Jeunes pour des espaces numériques sûrs et inclusifs ».

Des caravanes de mobilisation sociale, un podium de sensibilisation autour de l'importance du numérique, des activités d'offres de services en planification familiale, un dépistage du cancer du col de l'utérus et des seins, de l'hypertension artérielle, du VIH et du diabète, de l'hépatite entre autres sont au programme des activités initiées par la Direction Régionale de la Santé (DRS) de Saint-Louis en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population et l'Agriculture (UNFPA) dans le cadre de la Journée Internationale de la Jeunesse.

Lancée hier à travers une caravane de sensibilisation, cette journée dont le thème met l'accent sur le rôle du numérique dans l'atteinte des objectifs de développement durable, vise à conscientiser les jeunes sur la nécessité d'exploiter les opportunités offertes par les nouvelles technologies. Ces activités revêtent d'une importance capitale dans le domaine de la santé des populations.

Car leurs résultats pourront contribuer à l'amélioration de la santé de la population. C'est en unissant nos forces que nous pouvons garantir une meilleure santé en vue d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 », a rappelé le docteur Demba Sarr, adjoint chef du District sanitaire de Saint-Louis. Pour Mme Khamsa Bâ, Coordonnatrice Santé de la Reproduction (SR) au niveau de la Direction Régionale de la Santé (DRS) de Saint-Louis, cette journée est à magnifier du fait qu'elle ait misé cette année sur l'approche multisectorielle.

« Tous les acteurs et les partenaires qui interviennent dans la santé de la reproduction ont été conviés pour assister à cette activité. Nous allons écouter les jeunes et interagir avec eux pour parler du thème qui nous réunit et les sensibiliser sur la santé de la reproduction pour une meilleure connaissance des risques qu'ils encourent. Mme Fatoumata Diop Sarr, Chargée de programme à UNFPA a quant à elle rappelé qu'ils en sont au neuvième programme de coopération avec comme cible les jeunes.

« Pour l'UNFPA, on veut que le potentiel de chaque jeune soit accompli. Donc tous les prétextes sont saisis pour impliquer et mettre les jeunes en avant », a-t-elle indiqué lors du lancement de cette journée internationale de la jeunesse.