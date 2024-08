Sénégal: Bourse - Plus de 3 milliards FCFA de transactions répertoriées ce mercredi 14 août 2024 à la BRVM

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 14 août 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM), il a été répertorié des transactions de plus de 3 milliards FCFA.

La valeur des transactions s'est en effet établie à 3,660 milliards FCFA contre 874,200 millions FCFA la veille. Entre le lundi 12 août et le mercredi 14 août 2024, l'ensemble des transactions opérées au niveau de la BRVM se situe à 5,637 milliards. Ce qui donne une moyenne de transactions de 1,879 milliards FCFA. Le marché reste donc dans le tempo des transactions moyennes journalières qui se situent à 1 milliard FCFA.

La capitalisation du marché des action a enregistré une légère hausse de 1,067 milliard, s'établissant à 9 259,997 milliards FCFA contre 9 258,930 milliards FCFA le mardi 13 août 2024.

Celle du marché obligataire a connu une baisse de 305 millions, passant de 10 444,671 milliards FCFA la veille à 10 444,366 milliards FCFA la veille.

La situation contrastée persiste toujours au niveau des indices. C'est ainsi que l'indice BRVM composite a connu une légère hausse de 0,01% à 248,91 points contre 248,88 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré aussi une baisse de 0,10% à 124,87 points contre 124,99 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,57% à 112,08 points contre 111,44 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 650 FCFA), BOA Sénégal (plus 7,43% à 5 425 FCFA), Oragroup Togo (plus 7,26% à 1 920 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 0,83% à 3 020) et SODECI Côte d'Ivoire (plus 0,45% à 5 525 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 4,60% à 415 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,70% à 1 040 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 1,95% à 7 550 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 1,79% à 2 200 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,62% à 910 FCFA).