Angola: Adoption de la loi de base sur la formation professionnelle

Luanda — Avec 176 voix pour, aucune contre et aucune abstention, les députés de l'Assemblée nationale ont approuvé mardi la loi de base du Système national de formation professionnelle, au cours de la VIIIème séance plénière extraordinaire de la IIème session législative de la Ve législature.

Le texte établit les principes généraux et les finalités du système national de formation professionnelle (SNFP), identifie ses principaux agents, détermine les caractéristiques de la formation professionnelle, typifie les modalités de la formation professionnelle, établit la certification de la formation professionnelle, l'agrément, l'accréditation et la certification des organismes de formation, ainsi que l'organisation des qualifications professionnelles.

La loi n° 21-A/92, du 28 août, portant bases du système national de formation professionnelle, actuellement en vigueur, date de 1992 et a été approuvée dans un contexte de transition d'une économie centralisée à une économie en voie de marché. - sur laquelle, également, les politiques de formation et de valorisation du capital humain étaient orientées vers le processus de reconstruction nationale et la résolution de certains déséquilibres structurels.

De cette manière, le nouveau document vise également à garantir l'alignement entre le système national de formation professionnelle et le système national de certifications, à apporter de l'innovation et un plus grand dynamisme à la formation professionnelle, en plus de créer les conditions indispensables pour que la formation professionnelle soit reconnue économiquement et socialement valorisée.