Nigeria: Les investisseurs vendent les obligations en dollars du pays en raison des manifestations en cours

Les obligations en dollars du Nigeria ont fait l'objet d'importantes ventes lundi, dans un contexte d'incertitude quant à l'impact des manifestations nationales en cours sur les plans économiques du gouvernement.

L'appel à la suspension et au dialogue lancé par le président Bola Ahmed Tinubu n'a pas mis fin aux manifestations, ce qui a entraîné un élargissement de l'écart entre la dette nigériane en dollars et les bons du Trésor américain de 46 points de base à 715, soit la plus forte augmentation depuis mars 2023.

Cinq euro-obligations du Nigeria ont été classées parmi les moins performantes dans un indice Bloomberg de la dette souveraine émergente et frontière, reflétant l'impact négatif des manifestations sur le marché obligataire du pays.

Les obligations en dollars du Nigeria ont subi d'importantes pertes lundi, marquant la pire journée depuis 17 mois, les investisseurs étant confrontés à l'incertitude de savoir si les plans économiques du gouvernement seront affectés par les protestations nationales en cours.

Les manifestations, qui ont débuté jeudi dernier, se sont poursuivies lundi malgré l'appel à la suspension et au dialogue lancé par le président Bola Tinubu. L'écart entre la dette en dollars nigérians et les bons du Trésor américain s'est élargi de 46 points de base pour atteindre 715, selon JPMorganChase, marquant la plus forte augmentation en une seule journée depuis mars 2023.

%

Une analyse plus approfondie a montré que cinq des euro-obligations du Nigeria figuraient parmi les plus mauvaises performances d'un indice Bloomberg de la dette souveraine émergente et frontalière.

Points clés à retenir

L'année dernière, les investisseurs étrangers ont applaudi le président Bola Ahmed Tinubu pour la mise en œuvre de réformes audacieuses telles que la suppression de la subvention au carburant et l'unification du naira. Cependant, récemment, des dizaines de milliers de jeunes Nigérians ont organisé des manifestations #EndBadGovernanceinNigeria dans tout le pays pour protester contre la crise du coût de la vie.

Ils plaident pour une réduction du coût des denrées alimentaires, la suppression de la subvention au carburant, ainsi qu'une réduction de l'insécurité et du coût de la gouvernance. Les manifestations, qui devaient durer dix jours, ont commencé jeudi dans les principales villes du pays. Bien que l'intensité ait diminué dans certaines parties du pays, les manifestations continuent de poser un défi important au gouvernement.