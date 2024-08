Sénégal: Rufisque - Lancement d'une opération de renouvellement du réseau d'éclairage public des quartiers

Rufisque — Le maire de Rufisque, Oumar Cissé, a lancé mercredi soir une opération d'entretien et de renouvellement du réseau d'éclairage public de la vieille ville dénommée "Tall lamp yi léral Teunguedj" (allumer les lampes et éclairer Rufisque).

Après l'éclairage des grandes artères, le conseil municipal de la ville a décidé d'engager la bataille du renouvellement du réseau électrique dans les quartiers, a expliqué M. Cissé.

Il s'exprimait au terme de la tournée de lancement de l'opération, qui l'a mené à Gouye Mouride, Darou Rakhmane, Nimzatt et Hlm. Ces quatre quartiers ont été ciblés pour lancer l'opération d'éclairage public, en raison de leur poids démographique.

"Cette année, il est prévu de prendre en charge tous les 136 quartiers de Rufisque avec pour objectif de permettre aux populations d'accéder à un éclairage de proximité", a expliqué Oumar Cissé.

Il a annoncé "l'acquisition de 875 lanternes via une passation de marché respectant toutes les procédures et gagnée par l'entreprise Frelec".

Les quartiers vont être dotés de suffisamment de lanternes, pour un coût global de 44 millions de francs CFA, sur fonds propres de la Ville de Rufisque, a signalé le maire.

Il a rappelé que "le niveau de l'éclairage public était très peu satisfaisant à Rufisque, et ce, depuis des années".

"Plusieurs équipes municipales se sont succédée mais n'ont jamais réussi à venir à bout de l'obscurité et de son lot de conséquences sur la ville, les citoyens et leurs biens", a rappelé Oumar Cissé, arrivé à la tête de la mairie lors des dernières élections locales.

En 2022, a-t-il rappelé, la direction des services techniques (DST) de la mairie a été doté d'un lot de matériels électriques pour l'éclairage du marché central, de la route de Castors, du boulevard Maurice Gueye, de la gare routière, de la rue Adama Lô et d'une partie du quartier Darou Rahmane.

En 2023, la mairie a lancé "les grands travaux d'entretien du réseau moderne d'éclairage public pour prendre en charge toutes les grandes artères de la ville".

Il s'agit des boulevards El Hadji Malick Sy (ex route des HLM) et Cheikh Ahmadou Bamba (ex route de Sangalkam), de la route Mbaye Ndiaye Ndioro (ex route de Sococim) et des routes de Zac Mbao et Socabeg.

Contrairement à l'assainissement, l'éclairage public fait partie des neuf domaines de compétence transférées aux communes et mairies de ville.