Afrique: La BAD s'engage à verser 10 millions de dollars au fonds KawiSafi pour les startups africaines spécialisées dans le climat

La BAD approuve un investissement de 10 millions de dollars dans le fonds KawiSafi II pour soutenir des initiatives axées sur le climat en Afrique.

Le fonds KawiSafi II vise à combler les lacunes en matière d'investissement dans la transition énergétique, la productivité, la mobilité et la logistique en Afrique subsaharienne.

Le fonds comprend une facilité d'assistance technique de 10 millions de dollars pour améliorer la gestion des risques liés à l'impact climatique et à l'ESG.

Le Groupe dela Banqueafricaine de développement(BAD) a approuvé un investissement de 10 millions de dollars dans le Fonds KawiSafi II, qui vise à soutenir les entreprises locales dans le développement et l'expansion d'initiatives axées sur le climat qui aident les communautés vulnérables.

Le fonds KawiSafi II, évalué à 200 millions de dollars, vise à combler les lacunes en matière d'investissement dans la transition énergétique, la productivité, la mobilité et la logistique en Afrique subsaharienne. Le fonds comprend également une facilité d'assistance technique de 10 millions de dollars pour optimiser l'impact climatique et améliorer la gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

La contribution de la BAD proviendra du Fonds pour l'énergie durable en Afrique (SEFA), un mécanisme de financement catalytique supervisé par le Groupe de la Banque.

Points clés à retenir

KawiSafi fait partie d'une cohorte croissante de fonds axés sur le climat qui se concentrent sur l'Afrique, rejoignant des initiatives notables telles que le fonds Africa People + Planet de Novastar Ventures, le fonds Equator et le fonds Catalyst.

Cet intérêt croissant pour l'investissement offre des perspectives prometteuses pour la capacité du continent à faire face au changement climatique et à favoriser un avenir durable. KawiSafi Fund I, un fonds d'énergie hors réseau de 67 millions de dollars créé en 2016 et soutenu par Acumen Fund, a investi dans des entreprises telles que d.light, Bboxx et BioLite.