Togo: INSP !R Togo éclaire la lanterne des représentants du personnel du secteur des mines et carrières et des BTP

Toujours engagé pour le mieux-être des acteurs de divers secteurs d'activités au Togo, INSP !R Togo a rassemblé le 09 Août dernier à Lomé, des représentants du personnel du secteur des mines et carrières et des BTP. Ceci, afin de décortiquer ensemble avec eux et apporter des éclairages sur la mise en oeuvre de l'AMU (Assurance Maladie Universelle) tel que implémenté par l'Etat togolais.

Entre autres préoccupations qui sont revenues au cours de ces travaux et auxquelles le principal formateur, l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, Consultant en Droit Social et Formateur Egnonam Yao KOUSSODJI, a apporté des approches de réponses, il y a : « Quel sera le sort des assurances déjà souscrites auprès des organismes privés au profit de notre personnel ? », « Les entreprises du secteur privé qui avaient déjà souscrit leurs employés à l'INAM devront-t-elles résilier leur contrat ? », « Quelles peuvent être des solutions envisageables face à des difficultés à supporter les taux supplémentaires dans le cadre de la mise en oeuvre de l'AMU ? », « Quelles sont les implications financières induites par l'AMU pour nos entreprises et pour les salariés ? », « Quelles seront les prestations qui seront servies par les organismes de prise en charge de l'AMU ? », « La souscription à l'AMU est-elle obligatoire ou facultative ? », « Les salariés ont-ils la possibilité de négocier le taux de 5% imposé par l'AMU ? », et enfin, « Quelles démarches possibles pour atténuer le poids de cette contribution ouvrière à l'AMU ? » etc...

Pour aider la trentaine de séminaristes à une bonne compréhension de l'AMU, et parvenir à aux différents objectifs spécifiques assignés à cette rencontre, et dans l'optique du thème principal, « Mise en oeuvre d'Assurance Maladie Universelle dans les mines et carrières et BTP au Togo : lumière sur les décrets d'application de l'AMU et réponses aux questions récurrentes relatives à la mise en oeuvre de l'AMU », le formateur a développé deux thématiques à savoir, le « Cadre juridique de la sécurité sociale au Togo », et l' « AMU, lumière sur les onze (11) décrets de sa mise en oeuvre et réponses aux questions récurrentes ».

Organisé par INSP !R Togo en collaboration avec SYDEMINES, ce séminaire, soutenu financièrement par CCFD-Terre Solidaire de France, a été sanctionné par une déclaration de l'UNASYMCAT (Union Syndicale des Mines et Carrières du Togo), déclaration dont la primeur est réservée aux autorités en charge du secteur des mines et des BTP.

Les participants renforcés, édifiés et outillés, sont donc conviés à partager les connaissances reçues avec les camarades.