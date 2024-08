Algérie: Présidentielle - Le candidat du FFS entre en lice avec son programme 'Vision pour demain'

Alger — Le candidat du Front des forces socialistes (FFS) à la Présidentielle du 7 septembre prochain, Youcef Aouchiche, a choisi le slogan "Vision pour demain" pour mener sa campagne électorale pour cette échéance cruciale qui, d'après son programme, permettra aux Algériens de "façonner leur avenir".

Le projet présidentiel que le candidat Youcef Aouchiche présentera aux Algériens lors de la campagne électorale, qui a débuté jeudi, comprend une série de propositions visant à "établir des relations de confiance entre la société et les institutions de l'Etat" et à "trouver des solutions concrètes aux problèmes pour redonner espoir aux citoyens, notamment les jeunes".

Sur le plan politique, le candidat du FFS s'engage à adopter "un système semi-présidentiel, en conférant davantage de pouvoirs au Parlement pour assurer un véritable équilibre des pouvoirs, tout en garantissant l'indépendance de la Justice à travers la réforme de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature".

Il promet également une réforme des collectivités locales "à travers la consécration de la décentralisation et de la démocratie participative", tout en s'engageant à "conférer davantage de pouvoirs et une plus grande autonomie aux autorités locales élues" et à "créer de nouvelles wilayas et communes".

S'agissant de la politique sociale, le candidat Youcef Aouchiche promet de "porter le Salaire national minimum garanti (SNMG) à 40.000 DA, d'annuler l'impôt sur le revenu pour les salaires inférieurs à 50.000 DA et de plafonner les prix des denrées alimentaires".

Sur le plan économique, le candidat du FFS propose "une vision globale pour sortir de la politique de la rente à travers la diversification de l'économie, l'amélioration du climat des affaires, la modernisation du système bancaire et financier et l'élimination du marché parallèle".

Il s'engage en outre à prendre des mesures concernant "la souveraineté alimentaire, la planification agricole, la production animale et la gestion du foncier agricole, dont la création d'une agence nationale de la sécurité alimentaire".

Au volet relatif à l'identité et à la culture, le candidat Aouchiche promet, à travers son programme électoral, de renforcer la langue amazighe comme l'une des dimensions de l'identité nationale, en sus de "la création d'une agence nationale de protection et de promotion du patrimoine historique algérien et d'une cité pour le développement des arts et du cinéma".

En politique étrangère, le candidat du FFS s'engage en faveur d'une diplomatie active et d'un plus grand rôle en tant que médiateur dans le règlement des conflits régionaux, avec le renforcement des zones d'influence algériennes en Afrique.

M.Aouchiche compte, par ailleurs, réévaluer les relations de l'Algérie avec tous ses partenaires sur la base de l'intérêt national, de la réciprocité et du respect mutuel. Il s'engage aussi à poursuivre le soutien aux causes palestinienne et sahraouie.