Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Aout 2024

Nigeria : Conseil de sécurité de l’Onu - Abuja critique les avertissements des occidentaux sur les voyages en Afrique

Yusuf Tuggar, ministre nigérian des Affaires étrangères, a vivement critiqué les avertissements émis par les pays occidentaux contre les voyages en Afrique, soulignant que ces nations devraient d'abord se concentrer sur leurs propres problèmes de sécurité, renseigne Sputnik Afrik. Dans une déclaration faite à Newsweek, Tuggar a affirmé que « le risque ou le danger existe partout », faisant référence aux préoccupations croissantes concernant la sécurité en Afrique, malgré les défis de sécurité importants auxquels sont confrontés de nombreux pays occidentaux eux-mêmes. Selon lui, les avertissements de voyage ne devraient pas cibler spécifiquement l'Afrique, mais plutôt prendre en compte la réalité globale des menaces à la sécurité. Le ministre a souligné que cette perception négative injustifiée nuit au tourisme et aux échanges économiques en Afrique, tout en ignorant les efforts continus des pays africains pour améliorer la sécurité et la stabilité dans leurs régions respectives. Tuggar a appelé à une approche plus équilibrée et factuelle de la part des pays occidentaux, qui reconnaît la complexité des défis sécuritaires mondiaux plutôt que de stigmatiser des régions entières. (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Accident des enfants ivoiriens au Ghana - Beugré Mambé aux côtés de la famille Aboya qui a perdu sa fille

Le Premier ministre, Dr Robert Beugré Mambé, a effectué une visite à la famille Aboya dans la commune de Cocody-Angré, pour présenter la compassion du gouvernement. C'était ce jeudi 15 aout 2024. A appris allafrica.com, de sources officielles. Le chef du gouvernement ivoirien est allé pour soutenir la famille qui est encore sous le choc de la disparition inattendue de leur fille. Aboya Olivia, âgée de 15 ans, qui participait à cette colonie de vacances y était allée avec ses deux petits frères. Pour rappel, un bus transportant une trentaine d'enfants en compagnie de leurs encadreurs pour un séjour linguistique organisé par un établissement scolaire privé, au Ghana, a fait un accident de la circulation à Cape Coast. Le bilan fait état de 2 morts et 11 blessés. (Source : allafrica.com)

Niger : Le Coup d’État de Juillet 2023 - Issoufou Mahamadou condamne et appelle à la réconciliation nationale

Après un long moment de silence après le coup d’Etat de Juillet 2023 qui renversé Mohamed Bazoum, L'ancien Président de la République du Niger, vient de sortir de sa réserve. Selon Nigerdiaspora, Issoufou Mahamadou, a adressé une lettre aux membres du Comité du Prix Mo Ibrahim, en réponse à leur correspondance du 26 juillet 2024. Cette lettre, selon cette source, riche en réflexions politiques et en prises de position, réaffirme son attachement à la démocratie et à l'État de droit, tout en exprimant des préoccupations face à la situation actuelle du Niger.Dans son message, Issoufou Mahamadou a condamné avec fermeté le coup d'État survenu le 26 juillet 2023, soulignant son opposition résolue à toute prise de pouvoir par la force. Il a rappelé que cette tentative de déstabilisation n'est pas sans précédent dans l'histoire récente du pays, ayant lui-même échappé à plusieurs tentatives similaires durant ses mandats. (Source : Nigerdiaspora)

Maroc : Diplomatie- Réinstauration temporaire du visa pour l'entrée au Maroc à partir du 1er septembre 2024

Le gouvernement ivoirien, en concertation avec les autorités marocaines, a annoncé la réinstauration du visa d'entrée au Maroc pour les détenteurs de passeports ordinaires ivoiriens. Cette mesure, qui prendra effet à partir du dimanche 1er septembre 2024, sera appliquée pour une période expérimentale de deux ans. C'est ce que rapporte un communiqué du Ministère des Affaires Étrangères, de l'intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur. Cette décision intervient dans un contexte marqué par l'afflux croissant de migrants africains vers les côtes méditerranéennes, avec le Maroc comme point de transit. Une enquête menée en collaboration avec les services compétents des ambassades ivoiriennes et les États d'accueil a révélé que bon nombre de ces migrants clandestins se prévalent faussement de la citoyenneté ivoirienne. Un exemple frappant est celui de Lampedusa, où, sur les 14 800 migrants se déclarant ivoiriens, seulement quelques dizaines ont été confirmés comme ressortissants de la Côte d'Ivoire. De plus, la découverte de réseaux organisés utilisant de faux passeports ivoiriens et des cachets contrefaits a poussé le gouvernement à agir. Bien que la réinstauration du visa puisse être contraignante pour certains citoyens ivoiriens, elle vise à renforcer la crédibilité du passeport ivoirien et à lutter contre les réseaux de faussaires. (Source : fratmat.info)

Togo : Droits de l’enfant - Le pays enregistre des avancées significatives

Au Togo, la promotion des droits de l’enfant a enregistré ces dernières années des avancées significatives. Dans plusieurs secteurs sociaux prioritaires, les initiatives engagées portent des fruits, renforçant la protection de l’enfance, et améliorant ainsi les statistiques du pays. Concrètement, le pays a mis l’accent sur la santé publique, avec une augmentation du taux de couverture vaccinale (90% pour le Penta 3 notamment), ainsi qu’une amélioration de l’accessibilité géographique aux soins. Dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement, le pays a mis en œuvre l’initiative ‘SANDAL à l’horizon 2030’, destiné à éliminer la défécation à l’air libre. Résultat, plus de 600 latrines écologiques et biogaz ont été réalisées, particulièrement dans les écoles. (Source : alome.com)

Bénin : Trafics illicites - La Criet demande le démantèlement du navire échoué à la plage de Fidjrossè

Les 18 personnes poursuivies dans l’affaire du navire échoué sur la plage de Fidjrossè à Cotonou ont été entendues par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce mercredi 14 août 2024. Lors de ce premier jour de procès, les 18 prévenus ont plaidé « non coupable » des faits qui leur sont reprochés.Au cours du procès, selon le point fait par Banouto, le représentant du ministère public a demandé à la Cour d’ordonner le démantèlement du bateau et de mettre les dépenses liées à cette opération à la charge des prévenus et du propriétaire du navire, en se basant sur les articles 48, 49 et suivants du code maritime en vigueur au Bénin. Le juge a fait suite à cette demande du parquet spécial.Les avocats de la défense ont demandé une mise en liberté provisoire pour leurs clients, mais le ministère public s’y est opposé. La Cour a renvoyé la décision au 7 novembre 2024. (Source : acotonou.com)

Rca : Bouar - La dixième Unité de police constituée camerounaise de la MINUSCA honorée pour son engagement

Les 180 membres, dont 29 femmes, de la dixième Unité de police constituée camerounaise en République centrafricaine (FPUCAM1-10), déployée à Bouar depuis le 17 septembre 2023, ont été honorés le 14 août 2024 lors d’une cérémonie de remise de médailles. La cérémonie a été organisée par le bureau de la MINUSCA en reconnaissance de leur engagement au service de la protection des civils et de l’appui à la restauration de l’autorité de l’État.L’événement s’est déroulé en présence du coordonnateur des Unités de police constituées, représentant le chef de la Composante police de la MINUSCA, ainsi que des responsables de la MINUSCA, des autorités locales et des représentants des Forces de défense et de sécurité intérieure. S’exprimant au nom du chef de la Police de la MINUSCA, Daouda Poumane, coordonnateur des Unités de police constituées, a salué la présence des autorités locales à cette cérémonie. « Votre présence à cet événement, au-delà de l’honneur que vous nous faites, est le signe indéfectible du soutien de l’État centrafricain à la MINUSCA », a-t-il noté. (Source : abangui.com)

Gabon : Trafic d’ivoire - Des responsables épinglé à Makokou en possession de 25,7 kg d’ivoire

Trois individus, identifiés par les initiales K.R, M.F, et S.B.B, ont été interpellés le 7 août 2024 à Makokou, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Ivindo, pour trafic d’ivoire, renseigne Gabon review ce jeudi 15 août 2024. Les suspects, comprenant un caporal-chef à la Sécurité pénitentiaire et deux agents contractuels à la direction provinciale des Travaux publics, ont été arrêtés par une équipe conjointe d'agents de l’administration des Eaux et forêts, de la Police judiciaire, et de l'ONG Conservation Justice.Lors de l’opération, les autorités ont saisi six pointes d’ivoire sectionnées, pesant au total 25,7 kg, dissimulées dans des cartons. Les suspects ont été trouvés en possession de ces pointes qu'ils s'apprêtaient à vendre illégalement. Selon les déclarations recueillies, B.S.B, le premier interpellé, a admis avoir acheté deux pointes d’ivoire pour les revendre. Les deux autres, M.F et S.B.B, ont prétendu avoir trouvé les pointes en forêt sans en informer les autorités compétentes. Les suspects sont actuellement gardés à vue à l’antenne de la Police judiciaire de l’Ogooué-Ivindo. M.F et S.B.B ont été transférés à Libreville pour y être présentés au parquet spécial, tandis que K.R, le caporal-chef, est sous l'examen de son administration. (Source : alibreville.com)

Mali : Alcool- La consommation est de 0,2% selon l’INSTAT

De l’alcool, bon nombre de Maliens en boivent. Des hommes comme des femmes. Selon les indicateurs du rapport annuel de 2023 de l’Institut National de la Statistique, à travers son Enquête Modulaire et Permanente auprès des Ménages (EMOP),la consommation des boissons alcoolisées, Tabac et Stupéfiants est de 0,2% au Mali. Et, il n’est de secret pour personne, la capitaleet les régions sont envahies par les dépôts de boisson alcoolisée. La consommation se fait dans des endroits appropriés, notamment les cabarets, les boîtes de nuit, les bars, les foyers, les hôtels, les restaurants, les grins, les domiciles, etc.(Source :abamako.com)