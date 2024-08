Bénin: L'«enlèvement» de Frère Hounvi par les autorités inquiète les proches de l'influenceur critique du pouvoir

Au Bénin, la disparition de l'influenceur Frère Hounvi, connu pour ses critiques acerbes du pouvoir, inquiète. Selon son avocat, il a été « enlevé » à Lomé, au Togo voisin, dans la nuit de lundi 12 août à mardi 13 août et est détenu à la brigade économique et financière de Cotonou.

Les autorités béninoises n'ont pas encore donné de précision sur les circonstances de son arrestation, alors que Frère Hounvi vivait dans la clandestinité et en exil.

Me Aboubakar Baparapé, avocat au barreau du Bénin et président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des Peuples (Odhp), a pu le rencontrer mercredi 14 août. Selon lui, « l'un de ses ravisseurs a mis le coude sur son cou jusqu'à l'étouffement. Il a failli être étranglé ».

« Cela a été un enlèvement digne d'un western. Il était chez lui à Lomé, dans une banlieue de Lomé, il a traversé la rue pour acheter quelque chose chez une bonne dame en face de sa maison, a-t-il raconté. Quatre personnes l'ont abordé, des inconnus, mais il n'a pas eu le temps de réfléchir quand ils l'ont enlevé pour le jeter dans une fourgonnette. »

Selon son récit, il a été cagoulé, et un des ravisseurs a mis le coude sur son cou. Donc jusqu'à étouffement, quoi, il a failli être étranglé au cours du parcours et il en bavait, il a pratiquement perdu connaissance. Alors d'autres disaient de l'amener à la plage, d'autres disent non, c'est dans une forêt, voilà. C'est dans quelles conditions il a été enlevé et ramené au Bénin. Il est à la brigade économique et financière, on ne lui a rien dit pour l'instant, rien ne lui a été notifié comme élément d'infraction et susceptible de motiver, d'abord son enlèvement, ensuite maintenant à sa garde-à-vue.