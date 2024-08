Niger: Dans le sud-ouest du pays, la région de Tahoua touchée à son tour par les inondations

Après les régions de Maradi, Zinder et Diffa, ce sont les environs de Tahoua qui sont endeuillées à cause des fortes précipitations qui ont entrainé des inondations. Au moins cinquante-quatre personnes sont mortes noyées et 15 autres ont été blessées à la suite d'un accident de la circulation dans la nuit du 13 au 14 août. Les phénomènes de fortes pluies vont se poursuivre dans le pays du fait du réchauffement climatique.

Du nord jusqu'au sud, et même dans le désert, l'ensemble du territoire du Niger est sous l'emprise de la mousson. Ce phénomène, plutôt normal dans le sud du pays durant la saison des pluies, est aujourd'hui renforcé du fait du réchauffement climatique et du phénomène El Nino.

Au mois d'août, des vortex, autrement dit des perturbations cycloniques, se forment généralement dans la région. Ce qui renforce la formation de nuages drainant beaucoup d'eau.

Des conséquences sur le trafic routier

Première conséquence : de nombreuses routes sont coupées entre Tahoua et Agadez, ainsi que dans le massif de l'Air.

Dans la nuit du 13 à 14 août, deux véhicules de transport sont tombés dans un cours d'eau. Des accidents qui ont fait au total 54 morts, quinze blessés et un disparu, selon les autorités locales.

Les passagers se rendaient au marché du village de Tlemeces, à plus de 70 km de la ville de Tahoua, dans une zone assez désertique où les fortes pluies sont relativement rares.

Le colonel major Oumarou Tawayé, gouverneur de la région de Tahoua, a tenu à se rendre au chevet des blessés et des familles de victimes.

Des pluies anormalement abondantes

Cette année pourtant, les services météorologiques indiquent une pluviométrie supérieure à la moyenne dans toutes les régions du pays. Les excédents de pluies sont supérieurs de 50 à 400 millimètres selon les localités alors qu'il pleut entre 100 et 600 millilitres par an au Niger.

La semaine dernière, la ministre en charge de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a annoncé un bilan de 94 morts et plus 135 156 sinistrés depuis le mois de juin et le début de la saison des pluies.