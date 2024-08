Afrique du Sud: Floyd Shivambu rejoint Jacob Zuma, nouveau revirement dans la vie politique du pays

En Afrique du Sud, Floyd Shivambu, le vice-président du parti de gauche radicale des Combattants pour la liberté économique (EFF), a annoncé jeudi 15 août rejoindre le MK de Jacob Zuma. Un changement de camp marquant au sein de l'opposition, qui pourrait être le coup d'envoi d'une série de départs des EFF vers le MK, qui ne ferait pas que des contents au sein du parti de l'ancien président Zuma.

Nouveau revirement dans la vie politique sud-africaine. Floyd Shivambu, qui était jusqu'à présent le bras droit de Julius Malema, apparaissant constamment à ses côtés, et ayant participé à la création des Combattants pour la liberté économique (EFF) il y a plus de dix ans. Il était d'ailleurs le chef de file du parti au Parlement. Il est aussi parmi les noms soupçonnés d'avoir bénéficié d'une affaire de corruption impliquant une banque sud-africaine, sans être pour l'heure poursuivi judiciairement. Son changement de parti pour le uMkhonto we Sizwe (MK) est donc d'autant plus marquant.

L'homme de 41 ans a indiqué dans une conférence de presse que cette nouvelle route amènerait, selon lui, davantage de « changements révolutionnaires », au sein de la société, tout en affirmant rester en bons termes avec Julius Malema, le fondateur des EFF. Son départ vers est un coup dur pour le parti de gauche radicale, et une victoire pour le camp de l'ancien président Zuma. Et il n'est pas le seul à faire ce choix, puisque d'autres membres pourraient le suivre et modifier le visage de l'opposition. Le député Mzwanele Manyi a déjà suivi le même chemin que Floyd Shivambu.

Cette belle prise pourrait toutefois également apporter des frictions au sein du MK, alors que des membres de la formation ont récemment exprimé leur mécontentement face à la gestion du parti, et que des députés ont été démis de leurs fonctions.