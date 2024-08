Algérie: Présidentielle - le candidat du MSP en lice avec son programme intitulé 'Forsa'

Alger — Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la présidentielle du 7 septembre, Abdelaali Hassani Cherif, se lance dans la course avec un programme électoral s'articulant autour de cinq principaux axes, en tête desquels le développement socioéconomique en tant que "pierre angulaire visant à répondre aux préoccupations du citoyen".

Dans son programme intitulé "Forsa" (Opportunité), M. Hassani Cherif s'engage à "créer de nouvelles opportunités pour le progrès et la prospérité, à travers le renforcement du rôle de l'école de la modération et du juste milieu et la poursuite du combat pour une mutation démocratique et un partenariat politique incarnant le changement, tout en redonnant espoir aux Algériens, notamment aux jeunes et en se mettant au diapason de la transition numérique et scientifique".

Le programme vise à "faire de l'Algérie un Etat pivot au cours des prochaines années", par "la réforme du système politique, la consécration des droits et des libertés et la consolidation des constantes de l'identité nationale" outre l'élaboration d'"une vision de développement global et durable, tendant à garantir la dignité du citoyen, booster l'économie nationale, réaliser l'autosuffisance et associer tous les Algériens au développent et à la prospérité du pays".

Pour le candidat, cette vision ne saurait être concrétisée sans "la réalisation d'un large partenariat politique, le renforcement du caractère social de l'Etat, l'élaboration d'un modèle économique prometteur et la consolidation du rôle central de l'Algérie sur la scène internationale".

Il s'agit également de servir le citoyen en "protégeant ses droits et sa dignité et en améliorant son pouvoir d'achat pour une vie décente".

S'agissant du développement économique, le candidat du MSP a cité dans son programme électoral "l'instauration des fondements d'une économie sociale diversifiée et durable, s'appuyant sur la ressource humaine et l'approche participative", afin de garantir "les critères du développement rapide et équilibré et un climat d'affaires attractif, ainsi qu'un investissement générateur de richesse".

Sur le volet social, le programme de M. Hassani Cherif s'appuie sur "la répartition équitable de la richesse nationale, la protection des personnes vulnérables, et le soutien de la stabilité familiale et la cohésion sociale".

Il vise également à "développer les connaissances et les sciences, encourager la recherche scientifique et ancrer l'appartenance à la nation en promouvant son legs culturel", mais aussi à "activer le rôle de la Mémoire nationale et à stimuler la créativité et l'innovation".

En prévision de la campagne électorale qui a débuté, jeudi, le MSP a arrêté l'agenda de son candidat qui organisera des meetings populaires et des rencontres de proximité, outre la promotion de son programme électoral à travers les réseaux sociaux.