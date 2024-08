Ile Maurice: La liste des candidats de l'alliance PTr-MMM-ND pratiquement bouclée

Les dirigeants de l'alliance Parti travailliste-Mouvement militant mauricien-Nouveaux démocrates (PTr-MMM-ND) ont pratiquement bouclé leur liste de candidats pour les élections générales. Toutefois, dans quelques circonscriptions, rien n'a été finalisé, bien que des candidats potentiels soient déjà sur le terrain.

À titre d'exemple, il pourrait y avoir des ajustements dans les circonscriptions no 4 et no 2, respectivement Port-Louis-Nord-Montagne-Longue et Port-Louis-Sud-Port-Louis-Central. La situation est similaire à Piton-Rivière-du-Rempart, tout comme à Rivière-des-Anguilles-Souillac et Vieux-Grand-Port- Rose-Belle. Par ailleurs, la présence de Navin Ramgoolam à Pamplemousses-Triolet n'a pas été confirmée. Il pourrait également être candidat au no 10 (Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est). Le leader du PTr veut brouiller les pistes. Sa décision modifiera la liste finale des candidats.

De plus, dans l'éventualité où Rezistans ek Alternativ confirme son adhésion à cette alliance, il y aura encore des modifications à faire. Ce sera probablement dans la conscription de Moka-Quartier-Militaire ou à Rivière-des-Anguilles- Souillac. Il pourrait également y avoir des changements au no 14 (Savanne- Rivière-Noire). Par ailleurs, il nous revient que des professionnels et, probablement, des fonctionnaires seront candidats dans quelques circonscriptions.

Toutefois, pour des raisons évidentes, la direction de cette alliance ne souhaite pas divulguer leurs noms. Nous apprenons également qu'un candidat «surprise», mais connu, pourrait être sur cette liste. Finalement, les dirigeants du PTr devraient se pencher sur le cas de Stéphanie Anquetil, la députée de Vacoas-Floréal. Elle occupe toujours le terrain dans cette circonscription, mais la candidature de deux autres femmes a déjà été confirmée pour les élections.