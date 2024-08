Algérie: Présidentielle - Hassani Cherif appelle au succès de l'échéance pour la préservation du pays

Alger — Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la présidentielle du 7 septembre, Abdelaali Hassani Cherif, a appelé, jeudi à Alger, lors du premier jour de la campagne électorale, à l'impératif d'assurer le succès de cette importante échéance électorale, pour préserver le pays, sa souveraineté et son unité.

Intervenant devant le siège du Mouvement, pour l'annonce du lancement de la campagne électorale, M. Hassani Cherif a souligné qu'il entamera sa compagne électorale par des rassemblements symboliques dans les wilayas d'Alger et de Blida, rappelant le slogan de son programme électoral "Forsa" (Opportunité), qui constitue, a-t-il dit, "une opportunité pour tous les Algériens d'opérer le changement", appelant l'ensemble des citoyens à "contribuer à la réussite de cette importante échéance pour préserver le pays, sa souveraineté et son unité".

Le candidat à la Présidentielle a entamé sa tournée à Alger par la visite de la maison du défunt moudjahid, Lyes Deriche (membre du groupe des 22), avant de se rendre au Sanctuaire du Martyr où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution.

Ensuite, le candidat du MSP s'est rendu à la place de la Liberté de la presse à la rue Hassiba Ben Bouali, où il s'est recueilli à la mémoire des journalistes martyrs du devoir national, et insisté sur le renforcement de la liberté d'expression, relevant que son programme électoral "prévoit la protection des libertés politiques, syndicales et associatives, outre, les libertés individuelles".

A la place de la Grande Poste, M. Hassani Cherif, qui était accompagné des militants du Mouvement et de ses partisans, a souligné que son programme visait à faire de l'Algérie "un pays émergent jouissant de la stabilité et de la prospérité, un pays qui saura assurer au citoyen sa dignité et ses droits tout en préservant ses libertés".

A la place de l'Emir-Abdelkader, le candidat a fait savoir que son projet politique "a placé l'histoire de l'Algérie au centre de ses préoccupations pour poursuivre la voie tracée par les Chouhada et les héros de la résistance", appelant, sur place, les citoyens à "consulter son programme et à participer massivement au scrutin".

Après avoir échangé avec les citoyens au niveau de la station "Ali-Boumendjel" du métro d'Alger, M. Hassani Cherif s'est rendu à la place des Martyrs, où il a promis "la rénovation de la Casbah pour l'ériger en destination touristique reflétant l'identité de l'Algérie et son histoire".

Au Port d'Alger, dernière halte, le même candidat a mis en avant le volet économique de son programme électoral, affirmant que ce dernier visait à "consacrer une économie diversifiée, à même de réaliser l'autosuffisance et la croissance".

Hassani Cherif a mis l'accent sur "la nécessité d'exploiter les capacités, de recourir aux compétences et d'accorder la chance aux jeunes, tout en renforçant les institutions financières et supprimant l'usure dans l'ambition d'adopter un système bancaire solide et de garantir un financement équitable en faveur de tous les projets".