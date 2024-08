Madagascar: Festival Sorogno - Cacao Ambanja 2024 - Une belle brochette d'artistes pour la 25e édition

C'est reparti pour la 25e édition du festival Sorogno. Elle aura lieu à Ambanja à partir du 22 août prochain pour quatre jours de festivités.

Selon Nucéra Randriamanandaza, le responsable communication de l'événement, le festival aura plusieurs dimensions.

Destiné initialement à mettre en valeur le cacao, le produit d'exportation phare de cette région, qui est donc une pierre angulaire de sa croissance économique tout en faisant partie intégrante des différents aspects de la vie de la population et de la culture locale, le festival a pour objectif non seulement de sensibiliser les habitants surtout les jeunes actifs aux défis et opportunités en lien avec ce produit : la protection de l'environnement, à travers l'éducation et le développement environnemental par exemple ; mais la santé sera également au cœur des sensibilisations durant ces quelques jours, d'autant plus que le taux de prévalence du VIH Sida est assez élevé dans la région. Une santé défaillante à grande échelle aurait assurément des incidences graves sur la productivité, souligne Nucéra Randriamanandaza.

Le festival prévoit surtout des moments destinés à rappeler aux jeunes générations et aux estivaux de passage les us et coutumes sakalava, sans oublier la mise en lumière des sites et différentes attractions touristiques locales.

Mais les moments de divertissement et de détente ne manqueront pas en marge de cela. Un grand carnaval haut en couleurs précédera la cérémonie d'ouverture du festival, le 22 août. Un concours de miss et mister sera également au programme, sans oublier les différents tournois sportifs, de football, de basketball, de beach-soccer et de Moraingy, notamment.

De plus, chaque soir, différents artistes se partageront la scène spécialement érigée au stade municipal d'Ambanja pour clôturer chaque journée dans une ambiance de folie. Parmi eux, Din Rotsaka, Rijade, Annicette, Rootsman, Rim Ka, Anatal, Basta Lion, Dadi Love, Sisca et l'un des ambassadeurs de Telma, Lico Kininike...entre autres, qui feront danser le public jusqu'au bout de la nuit.