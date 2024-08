Madagascar: Mooring 2024 - Tekken World Tour - Belle performance des joueurs malgaches

Madagascar a un grand potentiel en matière d'e-sport. D'après le témoignage de Lucien Manohy Rakotovao Andrianary, le secrétaire général de Tekken Madagascar, l'organisateur de MOOR1NG 2024 - Tekken World Tour, qui s'est déroulé du 9 au 11 août dernier au Gymnase Couvert Mahamasina, les joueurs malgaches détiennent une belle performance par rapport aux joueurs internationaux.

« Mention spéciale a été faite pour les joueuses féminines puisque la Championne d'Afrique en titre de Fighter en matière de Tekken ainsi que la vice-championne lors des Abena Tournaments sur Tekken 8 - 2024 qui se sont déroulés à Poitiers sont à Madagascar », a-t-il souligné.

Mais pour en revenir à cette première édition de MOOR1NG, (prononcé « Moraingy ») de Tekken Madagascar, il s'agit d'un événement de compétitions regroupant les gamers nationaux dont l'objectif pour chaque participant est de cumuler le plus de points et de monter en niveau afin de participer à des compétitions d'envergure internationale comme les World Tour Global Finale qui se dérouleront au Japon en décembre et janvier prochains.

C'est grâce à cette compétition que les gamers malgaches ont participé au Tekken World Tour, pour la première fois. C'était également l'occasion pour les amateurs de jeux vidéo de redécouvrir l'univers des jeux vidéo avec au programme des tournois spécifiques pour les femmes gamers, des jeux de combat ou encore l'habituel show de cosplay. Une conférence s'est déroulée le vendredi 9 août sous le thème : « Les opportunités de l'e-sport et du jeu vidéo à Madagascar ». Plus de 200 participants se sont inscrits à cette première édition. Parmi eux figuraient des joueurs internationaux venant d'Arabie Saoudite, du Pakistan, des États-Unis ou encore de France, en sachant que les meilleurs joueurs de Tekken viennent du Pakistan et de l'Arabie Saoudite.

%

Madagascar est sorti troisième de la compétition. Les meilleurs participants nationaux ont été présentés à la presse ce mercredi 14 août au siège de la STAR sis à Andraharo, cette dernière faisant partie des partenaires de l'événement, et ont été récompensés dans la même foulée. Quant au circuit mondial, Madagascar est également en très bonne position pour accéder à la World Tour Global Finale au Japon puisque les deux premiers dans le circuit régional zone Afrique du Sud sont Malgaches. Quant à l'organisation locale, rendez-vous est déjà donné à tous les gamers pour la seconde édition l'année prochaine.