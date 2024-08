Togo: Unanimité de l'opposition politique plurielle togolaise sur les qualités et valeurs de l'homme !

C'est donc comme un seul homme que l'opposition politique plurielle togolaise a, au siège des FDR, rendu un hommage à Dr James Amaglo, militant FDR et Maire principal de la Commune de Golfe 2, décédé le 14 Juillet dernier, à Lomé.

Des FDR, sa famille politique au PPR de Togbui Sylvain Akouété Dagban, l'un des derniers nés de la scène politique togolaise, en passant par le CAR de Daté, Prof Magloire Kuakuvi, l'ADDI, la CPP d'Adrien Béléki Akouété, Santé du Peuple de Dr George-William Kouéssan, le MCD de Me Tchassona Traoré, le Rameau de Jessé de Roger Folikoué, le Front Citoyen Togo Debout, Le Parti des Togolais de Nathaniel Olympio, PSR de Prof Komi Wolou, Les Femmes Pyramides..., le MMLK ou La Voix des Sans Voix de Pasteur Edoh Komi, également 1er Adjoint au Maire de la Commune de Golfe 2 et actuellement Maire intérimaire à la tête de cette commune, le MTR de Dr Jean-Emmanuel Gnagnon, tous ont été unanimes sur les qualités et les valeurs défendues par le défunt.

Ainsi, au nom du parti FDR, dont Dr Amaglo est le Coordonnateur du Grand Lomé et également l'un des vice-président, le premier Vice-président M. Passoki a relevé que c'est « un grand homme qui vient de s'écrouler, il s'en est allé. Une importante figure des FDR aux qualités exceptionnelles, emprunte d'humilité, de ténacité, d'engagement s'est allé. Celui que nous pleurons, comme un assoiffé de travail, il donnait tout son temps, tout son talent et toute son énergie pour apporter sa pierre à l'oeuvre commune ».

%

A sa suite, c'est le président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre qui a salué la mémoire du Dr James Amaglo qui, selon lui, « aura été un combattant de la liberté et de la justice, qui ne verra pas malheureusement le changement tant souhaité ». Il a reconnu « la détermination et l'esprit de lutte qui caractérise l'homme. « C'était un homme de conviction, de dialogue et de compromis. Il a lutté avec dévouement pour la défense des droits de ses concitoyens. Il était convaincu que le Togo mérite une démocratie véritable, une justice impartiale et une société équitable. Sa disparition est une grande perte pour l'opposition togolaise », a-t-il ajouté avant de conclure, « il a des qualités que nous n'oublierons pas ».

Et ce n'est pas le président de Santé du Peuple qui aurait un son de cloche contraire. Pour Dr Kouéssan, il s'agit là d'un « homme empathique, qui a la capacité de se mettre à la place des autres ». Et de s'incliner devant la grandeur de l'homme, « le Togo a perdu l'un de ses meilleurs fils, et moi un modèle de tous ».

A tout prendre, Dr Amaglo a combattu le bon combat et mérite de reposer en paix.

Les hommages politiques terminés, place au programme des obsèques arrêté par la famille biologique de feu Dr Amaglo. Tout a commencé dans la foulé de cet hommage au siège du parti FDR, par une veillée de prière ce Jeudi 15 Août 2024 à 18h30, à l'Eglise catholique de Hédzranawoé.