Ile Maurice: Ram Dhurmea, une trajectoire sans faille

Dans un monde où les prévisions météorologiques jouent un rôle crucial au quotidien, nous avons eu à la tête de notre station locale, non seulement un expert en climatologie mais surtout un professionnel passionné au parcours impressionnant. Portrait de chef d'équipe... qui a vu sa vie secouée par les vents et emportée par les eaux d'un cyclone dévastateur en janvier dernier.

Ram Dhurmea, 49 ans et habitant de Paillote, Vacoas, dans un affidavit soumis le 14 août par son avocat, Me Gavin Glover, Senior Counsel, et son avoué, Me Jaykar Gujadhur, Senior Attorney, conteste la décision du ministre des Collectivités locales, Anwar Husnoo, de l'inviter à prendre sa retraite prématurée. Il y fait le récit de son parcours à la station météo de Vacoas.

Le 17 juillet 2001, il est informé par la Public Service Commission (PSC) qu'il a été recruté comme stagiaire dans les services météo pour un salaire mensuel de Rs 9 870 plus une indemnité salariale aux tarifs courants. Il va ensuite suivre un cours formel en prévision météorologique conforme aux normes de l'organisation météorologique mondiale. À la fin de la formation, il est nommé au poste de météorologue dont le salaire est de l'ordre de Rs 11 370 x 400 - 12 970 x 500 - 15 470 x 600 - 20 870 par mois plus une indemnité salariale. Le 15 décembre 2023, alors qu'il est assistant directeur, il est promu directeur de la météo avec un salaire de Rs 119 500 par mois.

Kumar Ram Dhurmea décroche en effet son diplôme en Applied science and technology en juin 1997 avant d'obtenir son Degree of Bachelor of Science à l'UoM en Physics with second class honours in the first division. Il est également titulaire d'un training certificate de l'Arab Republic of Egypt Meteorological Authority où le RMTC du Caire certifie qu'il a suivi une formation de Classe 1 du WMO (Météorologue) 2002 avec mention.

À l'University of Reading en 2015, il obtient un Master in sciences en météorologie appliquée, climat et gestion avec mention. Le 16 décembre 2015, il obtient un PHD en climate modelling à l'UoM.