Madagascar: Salon de l'étudiant 2024 - Orientation des bacheliers du 22 au 24 aôut, au LJJR

Chaque année, des milliers de bacheliers se retrouvent face au difficile choix d'un cursus supérieur.

C'est dans ce sens que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, par le biais d'un de ses centres nationaux de recherche, le CIDST, organise encore cette année le traditionnel « salon de l'étudiant ». Pour Antananarivo, cet événement se tiendra au Lycée Jean Joseph Rabearivelo Analakely les 22, 23 et 24 août de 8h30 à 17h et au Parvis de l'Hôtel de ville de Toamasina les 30 et 31 août de 8h30 à 17h.

C'est une opportunité unique pour découvrir les multiples possibilités offertes, non seulement par les universités publiques et privées de Madagascar, mais également par plusieurs grandes écoles professionnelles nationales. Un espace d'orientation sera mis en place pour ces deux événements pour permettre aux nouveaux bacheliers de faire un choix judicieux de leur filière de formation universitaire et professionnelle en tenant compte des opportunités économiques du pays.

Des séries de conférences sont aussi organisées pour prodiguer d'utiles conseils aux jeunes sur leur devenir professionnel. Les thèmes qui seront abordés permettront aux jeunes de se focaliser sur les détails qui font la différence face à l'abondance de publicités, forums, salons, brochures et guides. La tâche ne sera pas toujours aisée, en raison surtout du manque d'orientation post bac.