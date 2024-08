Afrique: 3e édition des Awards de la presse numérique - Les États-Unis distingués pour leurs efforts au développement des TIC en Côte d'Ivoire

La 3e édition des Awards de la presse numérique (Apn) de Côte d'Ivoire s'est tenue le jeudi 8 août 2024, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sur le thème « Intelligence artificielle au service de la transition numérique : Révolutionner les médias de demain ».

A cette édition qui a réuni presque tout le gotha de la presse en général et particulièrement la presse numérique, en présence du ministre de la Communication et des Médias, Amadou Coulibaly, a été l'occasion pour distinguer des acteurs clés du développement des Tic en Côte d'Ivoire.

Ce fut le cas des Etats-Unis, par le biais de son ambassade, de recevoir la distinction du pays invité spécial. Ce, pour les efforts consentis par ce pays pour le développement de l'information, le numérique, la technologie et l'innovation en Côte d'Ivoire. Le tout par l'investissement, la formation, l'immersion professionnelle.

Autrement dit, les efforts des Etats-Unis ont concouru aux avancées dans le domaine de la technologie, de l'innovation, de l'information et du numérique, de la contribution au développement de la presse et des médias. Ils oeuvrent à la formation et à l'immersion des professionnels du secteur de la presse et du numérique, leadership mondial dans les domaines de l'information web et du numérique, culture de l'excellence.

« Cette cérémonie d'excellence dans les secteurs de l'information et du numérique témoigne du progrès et de l'innovation remarquables qui se produisent ici en Côte d'Ivoire. Le thème de cette année, "Intelligence Artificielle au service de la transition numérique : Révolutionner les médias de demain", est à la fois opportun et crucial », s'est félicitée l'ambassadrice des Etats-Unis, SEM. Jessica Davis Ba.

La diplomate a ensuite fait remarquer que l'Intelligence artificielle révolutionne en effet le paysage médiatique, permettant de nouvelles façons de raconter des faits, d'améliorer l'exactitude de l'information et de favoriser une plus grande interaction avec les audiences.

Et de souligner que si les opportunités créées par l'Intelligence artificielle sont énormes, le potentiel de nouveaux risques sont énormes également.

Les États-Unis s'engagent profondément à soutenir la Côte d'Ivoire dans cette transition numérique.

Aussi s'est-elle réjouie de ce que son pays partage la même vision pour l'avenir avec la Côte d'Ivoire. « En mars, la Côte d'Ivoire a co-parrainé la résolution portée par les États-Unis aux Nations unies, pour la promotion de systèmes d'intelligence artificielle sûrs, sécurisés et fiables qui bénéficieront également au développement durable pour tous », a relevé la diplomate. Qui a mentionné que la résolution a exhorté les États membres et les parties prenantes à coopérer avec les pays en développement et à les soutenir. Afin qu'ils puissent bénéficier d'un accès inclusif et équitable, réduire la fracture numérique et accroître la culture numérique.

« Ensemble, notre partenariat fait progresser les objectifs de cette résolution historique de l'Onu dans l'intérêt des Ivoiriens et de tous les citoyens de la communauté mondiale. En révolutionnant les médias de demain, la Côte d'Ivoire saisit une opportunité extraordinaire de faire un bond en avant à l'ère numérique », a souligné SEM. Jessica Davis Ba, qui a promis que les États-Unis s'engagent profondément à soutenir la Côte d'Ivoire dans cette transition numérique.