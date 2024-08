Madagascar: Gascar Fenosoa Mandridrarivony - « Le Mouvement Gasikara prendra part à toutes les élections à venir »

Le député élu dans le IIIe arrondissement d'Antananarivo, O'Gascar Fenosoa Mandrindrarivony, a annoncé ce mardi, à Antaninarenina, la création du Mouvement Gasikara (MG) qui a pour ambition de rassembler tous ceux qui sont las de l'éternel bras de fer Tiako i Madagasikara/Tanora malaGasy Vonona.

Le MG veut secouer l'establishment en adoptant une nouvelle pratique politique dans une arène marquée par le néopatrimonialisme et le culte de personnalité. Fort de sa performance aux dernières élections législatives, avec son mouvement, le journaliste n'est pas encore rassasié, il veut prendre plus de responsabilités. « Le Mouvement Gasikara prendra part à toutes les élections à venir », a-t-il indiqué tout en précisant qu' « aux prochaines élections communales, le mouvement fera en sorte d'avoir des candidats dans toutes les circonscriptions ».

Troisième voie

« Un petit Gascar pour chaque commune ». Tel est l'un des objectifs du mouvement pour les Communales du 11 décembre. Alors qu'il a éludé les questions sur sa possible candidature à la course à la mairie de la capitale, Gascara Fenosoa veut emboiter le pas à Marc Ravalomanana ou encore à Andry Rajoelina qui ont fait de la mairie d'Antananarivo un tremplin pour accéder à la magistrature suprême. Il a ainsi appelé tous les Malgaches de bonne volonté et qui veulent prendre en main l'avenir du pays à se joindre à lui. « Le Mouvement est ouvert à tout le monde », a ajouté Gascar Fenosoa qui a insisté que « le Mouvement jouera le rôle de troisième voie ».

%

Financements

Des interrogations sur la source de ses financements politiques commencent à se poser. Son ascension fulgurante intrigue les observateurs jusqu'à citer certains opérateurs économiques qui trouvent en Gascar Fenosoa le moyen d'assurer leur avenir post-Rajoelina. Alors que le député a voulu mettre la lumière sur cette question, des élus de la Chambre basse ont affirmé que « des dossiers vont sortir et les masques tomberont ».

« Je n'ai pas de dossier et tous ceux qui ont des preuves sur mes relations avec les dirigeants actuels et autres opérateurs économiques que ceux qui sont avec moi et le Mouvement Gasikara les sortent », s'est toutefois défendu le député du 3ème arrondissement. En tout cas, la présentation du Mouvement Gasikara a été suivie d'une large campagne de dénigrement contre Gascar Fenosoa.