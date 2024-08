Madagascar: Père Barex - La réouverture du projet Base est un élément essentiel pour le développement de la région Atsimo Andrefana

Un appui de plus en faveur de Base Toliara. Cette fois-ci, ce sont des hommes d'Église qui apportent des arguments de taille pour dire haut et fort que la reprise de ce projet minier est un facteur de développement pour Toliara en particulier et la région Atsimo Andrefana en général.

Se basant sur une connaissance de longue date du projet, des prêtres catholiques du diocèse de Toliara n'ont pas hésité à inviter les responsables étatiques à prendre les dispositions qui s'imposent pour la réouverture de Base Toliara.

Enquêtes sur terrain

Une position qui a le mérite d'être parfaitement objective puisqu'avant de l'exprimer, ces hommes d'Église ont procédé à des enquêtes sur terrain. En juin dernier, ils ont notamment rencontré des hauts responsables de Base Toliara pour échanger avec eux et poser toutes les questions relatives au projet pour en comprendre l'enjeu. Cette démarche n'est d'ailleurs pas une première puisque à l'époque où le projet s'appelait encore Toliara Sands, ils s'y étaient déjà intéressés et avaient pris conscience de ses apports pour le développement.

Ils ont également réalisé des visites d'un autre grand projet d'exploitation d'ilménite à Fort-Dauphin pour vérifier la véracité des affirmations selon lesquelles les activités minières nuisent à la santé publique. Sur ce point, le Père Barex qui a participé activement aux investigations, apporte son témoignage.

« L'exploitation d'ilménite ne provoque ni handicaps, ni maladies », affirme-t-il en ajoutant « au contraire, nous avons constaté des avancées significatives liées au projet d'exploitation d'ilménite comme la création d'un grand port, l'électrification urbaine, ou encore la mise en place d'infrastructures sociales comme les écoles ainsi que la restauration du milieu naturel dans les zones concernées par le projet ».

Manne

Pour le cas de Toliara en particulier, le Père Barex dénonce les fausses informations véhiculées par les détracteurs de Base Toliara. « En fait, ce sont quelques politiciens qui agissent derrière l'opposition au projet en procédant à différentes formes de désinformation », affirme le Père Barex, un religieux bien placé pour parler du projet dans la mesure où il est originaire de la localité d'Ambohitsabo, dans la zone concernée par le projet Base Toliara, sur la plage d'Andaboy. Pour lui en tout cas, « l'ilménite est une manne qui servira à développer Toliara ».

Et ce, grâce notamment à la création d'emplois et de nombreuses activités connexes, notamment dans les domaines commercial et agricole. Ainsi, pour le Père curé de la Cathédrale saint-Vincent de Paul de Toliara, il est plus que jamais temps de mettre un terme à ce blocage prolongé du projet Base Toliara qu'il considère à juste titre comme un élément essentiel du développement de la région Atsimo Andrefana. La balle est dans le camp des hautes autorités étatiques.