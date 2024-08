Sénégal: Desagana Diop, sélectionneur des lions - « Ce match va nous aider pour l'avenir »

Vainqueur à l'aller avec deux points d'écart (66-64), l'équipe du Sénégal a perdu le second duel lors de sa deuxième rencontre qui l'a opposé ce mercredi à la Tunisie. Sans ses cadres, les Lions se sont inclinés sur la marque de 60 à 65. Au bout, le sélectionneur Ngagne Desagana Diop tire les enseignements et bilan de ce double test entrant dans le cadre de la préparation des éliminatoires de l'Afrobasket 2025.

« C'est un bilan positif. Comme je l'ai dit la dernière fois, bien sûr on veut gagner mais c'est aussi pour voir les jeunes jouer. Surtout aujourd'hui, on a 6 à 7 jeunes qui n'ont jamais joué un match comme ça. C'était l'essentiel de les faire jouer, de les voir faire des erreurs. Je pense que jouer un match comme cela, va nous aider pour l'avenir si on va en Coupe d'Afrique, s'ils sont dans l'équipe.

Ce n'est pas facile et c'est frustrant de voir certaines erreurs. Parce qu'on a travaillé pendant deux semaines. Mais comme je dis ce sont des jeunes, parfois ils font des erreurs tellement élémentaires. C'est la nature du coach de réagir. C'est un peu frustrant. On doit continuer à travailler.

« On va continuer à travailler les tirs primés »

C'est vrai, mais on va continuer à travailler les tirs primés. Mais comme j'ai dit aux joueurs, ce n'est pas notre point fort. On est conscient de cela. C'est pourquoi quand on shoote, on va rapidement aux plus bas pour avoir les balles et avoir une seconde chance.

« Les joueurs seront prêts en novembre »

On va voir. Parce qu'en novembre, on ne sait pas si on aura tous les joueurs qui évoluent en Europe comme les Branco Badio, Mbaye Ndiaye, Pape Moustapha Diop... C'est pourquoi je voulais faire jouer des jeunes pour leur permettre d'avoir l'expérience de ces matchs. Les joueurs seront prêts en novembre

«Il faut qu'on continue à travailler »

Je suis vraiment satisfait. Parce que j'ai vu les erreurs qu'on est en train de faire lors des séances d'entrainement. Et ce que je viens de leur dire dans les vestiaires. Si on fait ces erreurs, on va perdre. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je suis fier d'eux parce qu'on a été mené de 15 points et ils se sont battus. La défense était là, mais on ne pouvait pas scorer. On a perdu avec 5 points d'écart, il faut qu'on continue à travailler. Le match d'aujourd'hui était dur un instant. Il n'y avait pas Branco Badji, et Gora Camara qui sont repartis dans leur club. Ce n'était donc pas évident. Lamine Samb, c'est un joueur de 35 ans, je l'ai mis au repos. Ibou Faye s'est blessé au genou »