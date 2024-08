Congo-Brazzaville: Bourse Ghislaine-Dupont et Claude-Verlon - L'édition 2024 lancée

Organisée chaque année par Radio France internationale (RFI), la bourse Ghislaine-Dupont et Claude-Verlon vient de lancer sa onzième édition. Adressé aux jeunes journalistes et techniciens de tous les pays d'Afrique francophone, l'appel à candidatures pour cette édition prendra fin le 31 août.

Créée en hommage des deux reporters Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, dans le Nord du Mali, la bourse éponyme récompense chaque année un jeune journaliste et un technicien africains. Elle s'adresse à tous les jeunes journalistes et techniciens reporters de moins de 35 ans ayant déjà travaillé dans le domaine de la radio et résidant dans l'un des vingt-cinq pays francophones du continent.

Pour s'inscrire, il est recommandé à chaque candidat de s'imprégner du formulaire de participation et du règlement de la bourse puis de renvoyer la lettre de motivation dûment remplie. Dix candidats journalistes et dix candidats techniciens seront sélectionnés puis invités à suivre une formation à Cotonou, au Bénin, du 14 septembre au 13 octobre. Les ateliers déboucheront sur la réalisation d'un reportage pour les journalistes et d'un élément « tout sonore » pour les techniciens.

Le jury composé de représentants de RFI, de l'Ecole de journalisme de sciences Po de l'Institut national de l'audiovisuel et de la presse béninoise se réunira, le 1er novembre, pour désigner les deux lauréats de l'édition. Ils bénéficieront d'une formation d'un mois à Paris, en France, et des prix leur seront remis le 20 novembre, date décrétée par les Nations unies comme Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, en mémoire de Ghislaine Dupont et de Chaude Verlon.

Selon le communiqué des organisateurs, en parallèle de cette onzième édition, une nouvelle récompense dite « Prix de l'Association des amis de Ghislaine Dupont et Chaude Verlon » est créée. Ce prix récompensera deux méritants non lauréats de la bourse, en leur attribuant une dotation matérielle qui leur sera utile pour la suite de leur parcours professionnel. Ils seront également désignés par un jury de la bourse Ghislaine-Dupont et Claude-Verlon, ainsi que par un représentant de l'Association des amis de Ghislaine Dupont et Chaude Verlon. Les pays concernés par cette bourse sont le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Cameroun, le Rwanda, le Sénégal, le Bénin, le Tchad, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burundi, le Burkina Faso, le Mali, Maurice, la Mauritanie, le Niger, la Tunisie, les Seychelles, l'Algérie et Madagascar.