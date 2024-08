Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Le four ' Lituka ya peto' révolutionne les ménages congolais

Conçu dans le strict respect des normes écologiques par l'Association femme énergie, " Lituka ya peto" a pour mission de réduire l'utilisation du charbon comme source d'énergie dans les ménages. Avec sa nouvelle formule de régulation de feu, ce foyer amélioré est devenu indispensable à Brazzaville comme en témoignent les utilisatrices.

" C'est un gain de temps, car " Lituka ya peto" est facile à allumer et de plus, il met du temps à s'éteindre", témoigne Gisèle, femme d'un certain âge qui ne tarit pas d'éloges pour son nouveau four. Même son de cloche pour Bénédicte qui est fière et satisfaite de sa nouvelle acquisition. "Ce que j'aime par dessus tout, est que le four reste opérationnel deux heures après épuisement du charbon vu qu'il conserve une certaine chaleur. Un gain économique; puisque j'utilise très peu de charbon en comparaison avec les foyers dits traditionnels", a-t-elle fait savoir. Bénédicte ne se passe plus de son four puisqu' elle l'utilise pour sa cuisine mais aussi pour son commerce de brioches depuis deux ans.

Juliette, nouvelle utilisatrice de ce foyer amélioré, ne jure plus que sur lui qui possède plusieurs avantages." Plus de fumée noire et épaisse qui envahit les pièces de la maison, plus de picotements et yeux rouges lors de la cuisson, plus de dispersion de cendre sur le sol, et surtout plus de fond de marmite noire à astiquer!", rétorque Juliette d'un ton enjoué.

%

Créé par l'Association femme énergie, le four " Lituka ya peto" a conquis les Congolaises comme l'a laissé entendre Flaure Tchicaya, chargée de communication au sein de cette association. En effet, hormis les nombreux avantages cités, " Lituka ya peto" dispose aussi d'un système de régulation de feu très prisé par les utilisatrices, a révélé la chargée de communication." Avec ce four, on a la possibilité de réguler le feu via une fenêtre. Ouvert, le feu reste à une chaleur constante, et fermé, le feu est intense. Vous pouvez donc fermer ou ouvrir la fenêtre à votre guise en fonction de votre besoin", explique Flaure.

Avec un design moderne, " Lituka ya peto" est constitué à sa partie supérieure de céramique et à sa partie inférieure de tôles. Pesant entre 5 et 7 kilos pour des prix négociables, ces fours ont une durée de vie moyenne de cinq ans et parfois plus, a informé Flaure.

Un parcours pas toujours facile, car après plusieurs essais non concluants entre 2007 et 2008, en 2009, l'Association femme énergie lance son premier prototype qui est fortement soutenu par le Programme des Nations unies pour le développement et l'ambassade des États-Unis. Petit à petit, il gagne du terrain au regard des avantages écologiques et économiques qu'il présente :

simplifier la vie dans les ménages, amoindrir l'accentuation de la déforestation et l'option d'une cuisine moins encombrée par les réserves de combustibles pour le chauffage, et donc plus d'émission de gaz à effet de serre."Avec la problématique du changement climatique qui est devenue mondiale, notre but c'est d'introduire ces foyers améliorés dans chaque ménage pour qu'ensemble, nous protégeons notre planète ", a fait savoir Flaure qui ne saurait donner avec exactitude le nombre de foyers améliorés vendus depuis 2009, après les échecs de conception des débuts, avant la mise sur le marché de four sous cette nouvelle forme.