Madagascar: Antsiranana - Kobaby offre huit vedettes aux pêcheurs d'un village reculé

Le projet environnemental décentralisé Kobaby vient de remettre, mercredi, à des pêcheurs du petit village de Saromboatavo dans le fokontany d'Irodo, huit vedettes équipées de moteur hors-bord et des équipements de travail. La valeur de ces embarcations se monte à 950 millions d'ariary.

La date du 14 août a été spécialement choisie pour remettre des dons aux pêcheurs du village de Saromboatavo dans le fokontany d'Irodo. Ils sont encadrés par l'entreprise sociale Sahanala Madagascar et son partenaire Conservation International, gestionnaire de l'aire marine protégée du Corridor marin des sept baies (CM7B) dans le district d'Antsiranana-II. Une humble mais importante cérémonie a été organisée dans la commune rurale d'Ankarongana pour la remise officielle de ces vedettes d'une valeur de 950 millions d'ariary.

Le village de pêcheurs de Saromboatavo est isolé et situé presque en face de l'océan et à l'écart du littoral de la commune. Pour y arriver, il faut suivre des pistes à travers les forêts naturelles de mangrove, encore denses. Cette zone est surtout réputée par la pêche aux poulpes qui constitue le fondement de son économie. C'est pour cette raison que les deux mille pêcheurs bénéficiaires du projet, regroupés au sein de huit associations, reconnaissent l'importance de la gestion durable des ressources. Pour eux, l'acquisition de ces vedettes améliorera leurs activités de conservation.

Malgré l'éloignement et les difficultés d'accès, l'évènement a vu la présence des autorités régionales conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga, qui ont accompagné le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine. Ce dernier a surpris les habitants du petit village de Saromboatavo et ils lui ont réservé un accueil chaleureux dans une joie débordante.

Amélioration

Cette dotation d'embarcations est la finalité des efforts du projet environnemental décentralisé Kobaby sur la conservation des ressources naturelles et le développement économique de la région Diana. Ce projet travaille en partenariat avec les gestionnaires de neuf aires protégées et appuie la promotion de quatre filières. Il a alloué des subventions aux deux récipiendaires, Sahanala et Conservation International, dans le cadre de la promotion de la chaine de valeur pêche durable.

Ainsi, Kobaby a mis en oeuvre deux composantes démontrant qu'il est possible de générer des revenus pour la nature. Dans sa composante Conservation, il contribue à l'amélioration de la gestion et la gouvernance d'aires protégées, notamment l'aire marine CM7B, en partenariat avec Conservation International. Tandis que, sa composante Développement promeut le développement d'une chaine de valeur, grâce à une convention de subventions avec Sahanala, mais aussi une convention associant les deux récipiendaires dans la valorisation et la pérennisation de ce corridor marin.

La coordonnatrice de Kobaby, Hanta Rabetaliana, a saisi cette occasion pour donner plus d'explications sur l'objectif principal du projet. Celui-ci vise à soutenir et à renforcer les capacités des communautés locales en les professionnalisant et en les intégrant au sein d'une fédération suffisamment forte pour faire face aux marchés internationaux, et soutenir les activités de conservation de la biodiversité dans leurs régions.

De son côté, Sahanala donne l'opportunité aux paysans et aux pêcheurs de participer activement au développement de leur territoire et à la protection de leur environnement en leur assurant un revenu plus stable et en leur inculquant les bonnes pratiques telles que l'agriculture biologique, la pêche durable et le respect de l'environnement.

Quant à Max Andonirina Fontaine, il a affirmé que les travaux de conservation et les activités génératrices de revenus doivent être combinés. S'adressant aux bénéficiaires, il leur a demandé de prendre soin de tout ce matériel, qui doit s'inscrire dans la durée. « Cette cérémonie est particulière car j'ai pu constater de visu les richesses de la région. J'insiste donc sur la prise de conscience et de responsabilité de tous, afin d'atteindre l'objectif fixé qui n'est que la gestion durable de ces richesses », lance-t-il. Le déplacement à Saromboatavo s'est terminé par la remise des clés des embarcations au représentant des associations locales.