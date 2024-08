Madagascar: Circulation - Un camion obstrue la RN2

Récurrent. L'embouteillage se perpétue sur la route nationale 2. Encore plusieurs kilomètres de bouchons et des centaines de véhicules bloqués entre Moramanga et Antsampanana, dans la nuit de mercredi à hier. La route au PK 139, à Maromizaha, non loin d'Andasibe, a été glissante. Un poids lourd, en panne, y a été immobilisé.

C'est ce qui a provoqué cet embouteillage. La circulation n'a été rétablie que hier, vers midi. « Les techniciens du ministère des Travaux publics ont effectué des travaux urgents sur place pour rétablir dans les plus brefs délais la circulation », indique ce département dans un communiqué hier.

Le ministère reconnaît la difficulté de la circulation entre Moramanga et Antsampanana, notamment au tronçon de route à Maromizaha. Des individus bouchent les trous avec de la terre, ce qui rendrait la chaussée encore plus glissante. La réfection de cette route serait déjà en cours et elle sera goudronnée. Ces travaux sont financés par les ressources propres internes de l'État.